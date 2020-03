Syyrian Idlibissä tilanne ”suhteellisen rauhallinen” tulitauon alettua, kertoo tarkkailijajärjestö

Tilanne Syyriassa Idlibin maakunnassa on ollut suhteellisen rauhallinen pian tulitauon alettua, kertoo sotaa tarkkaileva Syrian Observatory for Human Rights -järjestö. Tulitauko alkoi puolilta öin Suomen aikaa.

Järjestön mukaan ilmaiskut ovat loppuneet, mutta joillakin alueilla Syyrian hallituksen joukot ovat käyttäneet tykistötulta kapinallisryhmiä vastaan.

Idlib on viimeinen kapinallisten hallussa oleva alue Syyriassa. Turkki on tukenut Syyriassa kapinallisia ja Venäjä taas Syyrian hallituksen joukkoja.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan ja Venäjän presidentti Vladimir Putin sopivat tulitauosta torstaisessa tapaamisessaan Moskovassa.

STT