Syyrian tilanne noussee esiin Lavrovin ja Haaviston ensitapaamisessa Helsingissä

Pohjois-Syyrian Idlibin alueen tilanne noussee esiin, kun ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) tapaa tänään venäläiskollegansa Sergei Lavrovin ensimmäisessä varsinaisessa tapaamisessa. Viimeksi kolme vuotta sitten Suomessa vieraillut Lavrov tapaa Helsingissä myös presidentti Sauli Niinistön.

Vuoden alussa uudelle kaudelle nimitetty Lavrov on ollut Venäjän ulkoministeri vuodesta 2004 ja on siten yksi maan pitkäaikaisimmista ministereistä. Etukäteen tapaamisen aiheiksi on kerrottu muun muassa Ukrainan, Syyrian ja Persianlahden tilanteet sekä kansainväliset asevalvontakysymykset.

Turkin ja Venäjän välit ovat kiristyneet sen jälkeen, kun yli 30 Turkin sotilasta kuoli Syyrian ilmaiskussa Idlibin maakunnassa viime viikolla. Syyrian hallitusta tukeva Venäjä on kiistänyt osallistuneensa iskuun. Turkki puolestaan kertoi sunnuntaina käynnistäneensä sotilasoperaation Venäjän tukemia Syyrian joukkoja vastaan.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan vierailee Venäjällä torstaina ja tapaa presidentti Vladimir Putinin.

Sotatoimien kiihdyttyä Turkki on avannut EU:n vastaisen rajansa Syyriasta tulleille turvapaikanhakijoille ja sanoo, ettei pysty enää huolehtimaan kaikista tulijoista. EU:n ulkoministerit keskustelevat Syyrian ja Turkin tilanteesta perjantaina Kroatian Zagrebissa.

Asevalvonta esillä

Kansainvälisistä asevalvontakysymyksistä yksi isoista on ydinaseiden rajoittaminen. Venäjän ja Yhdysvaltojen INF-sopimus keskimatkan ydinohjusten rajoittamisesta kariutui viime vuonna. Sopimus hävitti maiden osalta maasta laukaistavat ohjukset, joiden kantama oli 500- 5 500 kilometriä, ja paransi näin Euroopan turvallisuutta.

Yhdysvaltojen ja muiden Nato-maiden mukaan Venäjä rikkoi sopimusta kehittämällä ja ottamalla käyttöön uutta ohjusjärjestelmää.

Suomi kuulostelee Venäjän ajattelua. Suomalaisten tapana on ollut puhua asevalvontasääntöjen sekä kansainvälisen yhteistyön ja sopimusten puolesta.

Ulkoministeriö kertoi etukäteen, että vierailulla keskustellaan myös pohjoisen Euroopan alueellisesta turvallisuuskehityksestä, muista kansainvälisistä kysymyksistä ja Suomen ja Venäjän kahdenvälisistä asioista.

