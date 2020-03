Talousmahtien johtajat kokoontuvat videokonferenssiin etsimään yhteistä vastausta koronakriisiin

Maailman suurimmat talousmahdit eli G20-maat kokoontuvat tänään etsimään ratkaisuja koronaviruksen aiheuttamaan maailmanlaajuiseen talouskurimukseen. Kokouksen on määrä alkaa iltapäivällä kahdelta Suomen aikaa.

Saudi-Arabian isännöimä kokous järjestetään videolinkin välityksellä, ja kokoukseen osallistuvat muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin. Mukana on myös muita koronaviruksen kanssa kamppailevia maita ja kansainvälisiä järjestöjä.

– Maailmaa on kohdannut covid 19 -pandemia, joka haastaa niin terveydenhuoltojärjestelmät kuin koko maailmantalouden. Poikkeuksellisesti G20-maat kokoontuvat nyt löytämään yhteisiä ratkaisuja virusuhkaan vastaamiseen, Saudi-Arabian kuningas Salman kirjoitti Twitterissä.

Maailman terveysjärjestön WHO:n johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus on vedonnut talousmahteihin, että ne tarjoaisivat tukea myös vähemmän kehittyneille talouksille.

G20-ryhmää on kritisoitu siitä, etteivät maat ole reagoineet yhdessä globaaliin kriisiin. Esimerkiksi Yhdysvallat on ainoastaan kertonut kansallisesta 2 000 miljardin dollarin elvytyssuunnitelmastaan.

”Vahva signaali rahoitusmarkkinoille”

Aloite hätäkokoukseen tuli Ranskalta ja Kiinalta. Ranskan presidentin Emmanuel Macronin esikunnasta kerrotaan, että kokouksessa on terveyspoliittisen koordinoinnin lisäksi määrä antaa vahva, rauhoittava signaali maailman rahoitusmarkkinoille.

Keskusteluissa odotetaan nousevan esille myös Venäjän ja Saudi-Arabian öljyntuotannon määriä koskeva kiista, joka on hyppyyttänyt öljyn hintaa maailman markkinoilla.

Luottoluokittaja Moody’s arvioi keskiviikkona, että G20-maiden yhteenlaskettu bruttokansantuote supistuu puoli prosenttia koronakriisin myötä. Esimerkiksi Yhdysvaltain bkt:n uskotaan supistuvan kaksi prosenttia ja euroalueen 2,2 prosenttia.

STT