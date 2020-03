Talvisateet syöksivät Uskelanjokeen jättimäärän savea ja fosforia

Toistuvat vesisateet ovat huuhtoneet Uskelanjoen valuma-alueen pelloilta kymmeniätuhansia tonneja savea. Mereen on kulkeutunut jokiveden mukana myös ennätysmäärä ravinteita.

Halikonlahteen on valunut kahdessa kuukaudessa yhtä paljon fosforia kuin tavallisesti koko vuoden aikana.

– Uskelanjoen vesinäytteestä on mitattu joen kaikkien aikojen suurin fosforipitoisuus. Se on aivan valtava määrä, ylitarkastaja Heli Perttula Varsinais-Suomen ely-keskuksesta sanoo.

Viime viikolla otetussa näytteessä oli 1 600 mikrogrammaa fosforia litrassa.

Se tarkoittaa, että joessa virtasi hurjimpana tulvahuippuna yli 700 kiloa fosforia tunnissa. Halikonlahteen on tammi-helmikuussa valunut jo yhtä paljon fosforia kuin tavallisesti koko vuoden aikana.

Suurin osa fosforista painunee savihiukkasten mukana pohjaan, mutta ravinteita on myös liuenneena veteen, jolloin ne ruokkivat leväkasvustoja.

Ilmatieteenlaitos kertoi maanantaina, että talvi oli Lounais-Suomessa poikkeuksellisen, paikoin jopa ennätyksellisen sateinen. Salossa tuli vettä pelkästään helmikuussa 106,1 millimetriä, kun vuosien 1981–2010 helmikuun keskiarvo on 39 milliä.

Tämä näkyi myös Uskelanjoessa ja Perniönjoessa, joiden vedenkorkeus nousi kovimmassa sateessa lähes kaksi metriä.

– En muista nähneeni niin paksua vettä, vesitaloussuunnittelija Ilkka Myllymäki Varsinais-Suomen ely-keskuksesta sanoo.

Uskelanjoen vesi oli pahimmillaan niin sakeana savesta, että vesinäytettä tutkineen laboratorion mittarista loppui asteikko kesken. Vettä oli laimennettava, jotta sameus saatiin selvitettyä.

Vesistöjen sameuden mittayksikkö on FTU eli Formazin Turbidity Unit. Englanninkielinen nimi tulee menetelmästä, jolla sameutta laboratoriossa mitataan. Kirkkaan veden sameus on pienempi kuin 1,0 FTU.

– Uskelanjoen sameus oli 2 000, johtava asiantuntija Janne Suomela Varsinais-Suomen ely-keskuksesta toteaa.

Uskelanjoesta mereen valunut fosforikuorma on vaihdellut 2000-luvulla – sateista riippuen – kymmenestä tonnista liki kahdeksaankymmeneen tonniin vuodessa. Keskimäärin kuormitus on 37 tonnia vuodessa.

– Mitä enemmän joessa virtaa vettä, sitä enemmän menee ravinteita mereen, Suomela huomauttaa.

Tuhat mikrogrammaa fosforia litrassa tarkoittaa grammaa kuutiossa. Uskelanjoen virtaama oli helmikuun ennätyssateiden aikaan enimmillään 122 kuutiota vettä sekunnissa.

– Alkuvuonna on ollut todella suuria fosforimääriä. Näin suuria kuormituspiikkejä ei ole ollut vuosikymmeniin, Suomela sanoo.

Toistuvat vesisateet ovat huuhtoneet vettyneiltä pelloilta valtavia määriä maata. Uskelanjoen automaattisen vesimittarin mukaan joki on uittanut mereen 40 000 – 50 000 tonnia kiintoainetta joulu-helmikuun aikana. Sen kuljettamiseksi tarvittaisiin yli tuhat täysperävaunullista kuorma-autoa.

– Uskomaton määrä. Vettä on tullut tolkuttomasti, ja se on huuhtonut jokiin peltojen parasta pintamaata ja sen mukana ravinteita, Janne Suomela hämmästelee.

Satelliittikuvista on nähtävissä, että saven värjäämä vesi on kulkeutunut jokisuusta pitkälle Kemiönsaaren molemmin puolin. Suurin osa fosforista on kiinnittynyt savihiukkasiin, jolloin ne vajoavat hiljalleen pohjaan.

Veteen liuennutta fosforia on koko kuormituksesta ehkä kolmasosa.

– Liukoiset ravinteet leville vapaasti napattavissa. Ne ruokkivat leväkasvustoja, suunnittelija Marjo Tarvainen Varsinais-Suomen ely-keskuksesta sanoo.

Kiintoaineisiin sitoutunut fosfori pysyy hapekkaissa oloissa pääosin aloillaan, mutta hapettomissa olosuhteissa sekin alkaa liueta veteen.

Kuormituksen vaikutukset rannikkovesissä ja sisäsaaristossa näkyvät vasta myöhemmin. Sinileväkukintojen määrä riippuu lämpötiloista ja tuulioloista.

Katso satelliittikuvat Tarkka-palvelusta.