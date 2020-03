Talvisodan päättymisen muistokonsertissa yhdistyvät musiikki ja teatteri

Salon Seudun Veteraanilaulajat ovat tänä talvena yhdistäneet ensimmäistä kertaa voimansa teatterin kanssa. Talvisodan päättymisestä tulee viikon päästä kuluneeksi 80 vuotta, jonka kunniaksi Salon Seudun Veteraanilaulajat ja Kiikalan Kipinät järjestävät draamallisen muistokonsertin nimeltä Kirje isältä.

Idean uudenlaisesta konsertista sai kuoronjohtaja Sanna Räisänen, joka on toiminut vuoden verran myös Kiikalan Kipinöiden puheenjohtajana.

– Kun talvisodan päättymisestä tulee 13. maaliskuuta kuluneeksi 80 vuotta ja Lapin sodan päättymisestä huhtikuussa 75 vuotta, ajattelin, että pitäisimme sen kunniaksi konsertin, jota olisi elävöittämässä myös jotain draamallista, Räisänen kertoo.

Neuvotteluja Kipinöiden kanssa käytiin jo viime keväänä, ja kiinnostus yhteistyöhön ja aihepiiriin oli olemassa alusta lähtien. Pian Simone Koivisto ja Mirka Aapio alkoivat hahmotella käsikirjoitusta Räisäseltä saamiensa laulujen ympärille.

Näin syntyi esitys, jossa esiintyvät Sanna Räisäsen johtamien Salon Seudun Veteraanilaulajien lisäksi Kiikalan Kipinöiden Simone Koivisto, Mirka Aapio ja Venla Viisanen sekä hanuristi Antero Makkonen. Makkonen ja osa kuorolaisista myös näyttelee ja tanssii esityksessä.

– On kivaa, että tehdään välillä vähän erilaista. Tämä on hieno juttu, summaa kuoroisäntä Pertti Nummi.

Konsertissa kuullaan kokoelma sota-ajan lauluja, muun muassa Eldankajärven jää, Liisa pien, Äänisen aallot, Iso-Iita ja Pienet kukkivat kummut. Mukana on myös uudempaa musiikkia, kuten Paula Vesalan Kiestinki. Lauluja säestävät Sanna Räisänen pianolla ja Antero Makkonen haitarilla.

Koska Salon Seudun Veteraanilaulajat koostuu miehistä ja kuultavat laulutkin kertovat miesten kokemuksista, Koivisto ja Aapio halusivat nostaa vastapainoksi esille naisten näkökulman sotaan. Esityksen draamaosuudessa kuvataan siis paljon kotirintaman ajatuksia ja tuntoja.

– Halusimme tuoda esiin, miltä tuntui olla kotona ja pelätä koko ajan, että rintamalta tulee huonoja uutisia. Tai miltä tuntui, kun nainen lähti rintamalle ja kun hän kaatui. Millaisia ajatuksia yleensä oli naisen päätöksen takana, kun hän lähti lotaksi, Koivisto kuvailee.

– Tätä kirjoittaessa heräsi sellainen ajatus, että siihen aikaan ei ollut varaa ajatella, miltä minusta tuntuu, vaan oli pakko ajatella ”me”. Ja oli pakko mennä eteenpäin, hän pohtii.

Salon Seudun Veteraanilaulajissa on tänä päivänä noin 36 jäsentä. Sotaveteraaneja on riveissä enää yksi, Ilmari Koppinen, joka on 102-vuotiaana kuoron iäkkäin laulaja. Hän laulaa tulevassa konsertissa myös soolo-osuuden.

Kuoro harjoittelee kerran viikossa, ja se esiintyy aktiivisesti muun muassa Salon seurakunnan ja veteraanien tilaisuuksissa.

– Keikkailemme luultavasti enemmän kuin yksikään muu seudun kuoro: viime vuonna meillä oli 37 esiintymistä. Esimerkiksi itsenäisyyspäivän tienoilla meillä on yleensä 6–7 esitystä, Sanna Räisänen kertoo.

Veteraanilaulajat kiertävät laulamassa muun muassa salolaisissa kouluissa. Lapset seuraavat esitystä yleensä hiiren hiljaa.

– Kerromme lapsille sodasta laulujen kautta. Usein lapset voivat myös esittää kysymyksiä Ilmari Koppiselle, Räisänen kuvailee.

Talvisodan päättymisen draamallinen muistokonsertti esitetään Hermannin koulun juhlasalissa kahteen otteeseen. Ensin varsinaisena juhlapäivänä perjantaina 13. maaliskuuta ja lisäksi sunnuntaina 15. maaliskuuta. Esitys kestää väliaikoineen puolitoista tuntia.

Kirje isältä – draamallinen muistokonsertti Hermannin koulun juhlasalissa (Torikatu 5, Salo) 13.3. klo 18 ja 15.3. klo 15.