Tampereella asuvaa miestä epäillään sotarikoksista Liberian sisällissodassa – vangitsemisistunto tänään Pirkanmaan käräjillä

Tampereella asuvaa 50-vuotiasta miestä epäillään useista murhista, törkeästä sodankäyntirikoksesta ja törkeästä ihmisoikeuksien loukkaamisesta poikkeuksellisissa oloissa. Keskusrikospoliisi vaatii häntä tänään vangittavaksi Pirkanmaan käräjäoikeudessa aamupäivällä.

Rikosepäilyissä on kyse Liberian sisällissodan aikaisista vuosien 1999-2003 tapahtumista. Poliisi aikoo vaatia, että vangitsemisistunto pidetään suljetuin ovin, mikä on tavallista vangitsemisoikeudenkäynneissä.

Mies on KRP:n mukaan ollut epäiltyjen rikosten tekoaikaan johtavassa asemassa sierraleonelaisessa, Liberiassakin toimineessa kapinallisryhmässä Revolutionary United Front (RUF). Hänen epäillään tehneen rikoksia ja yllyttäneen muita niihin.

RUF on ollut keskeinen osapuoli myös Sierra Leonen sisällissodassa. Se on tullut tunnetuksi raaoista sodankäyntitavoistaan, joihin kuuluu siviilien tappamista, raiskaamista ja kiduttamista. RUF:n erityinen tavaramerkki on raajojen katkominen sekä aikuisilta että lapsilta. Ryhmä on rahoittanut toimintansa laajalla timanttimyynnillä, josta saadut varat päätyvät aseostoihin.

– Vakaviin henkeen, terveyteen, vapauteen ja ruumiilliseen koskemattomuuteen kohdistuneiden epäiltyjen rikosten kirjo on poikkeuksellisen laaja sisältäen muun muassa henkirikoksia, seksuaalista väkivaltaa ja lapsisotilaiden rekrytointia ja käyttöä, kertoi tutkinnanjohtaja Thomas Elfgren keskiviikkona.

Poliisin tietojen mukaan mies on asunut reilut kymmenen vuotta Suomessa.

