Tarkastukset Uudenmaan rajalla alkaneet rauhallisesti, liikenteen määrä ”marginaalinen” normaalista – ”Lähdemme siitä, että raja pitää”, ylikomisario vakuuttaa

Liikenne soljuu rauhallisesti ykköstiellä Lohjalla Uudenmaan ja Varsinais-Suomen rajalla – tämä siitä huolimatta, että poliisi pysäyttää kaikki autoilijat. Jokainen kulkija joutuu kertomaan, miksi hän on ylittämässä maakuntarajaa.

Turun ja Helsingin välisellä moottoritiellä on yksi liikennemääriltään merkittävimmistä maakuntarajan ylityspaikoista. Siellä liikenne ohjataan tarkastuspisteellä yhdelle kaistalle betoniestein ja liikennemerkein.

Raskaasta liikenteestä tavarakuljetukset pääsevät jatkamaan matkaansa nopeasti, mutta bussit joutuvat seisomaan hetken, kun jokaisen matkustajan liikkumistarve tarkastetaan.

Tarkastuksista huolimatta ruuhkaa ei ole. Lauantaina aamupäivällä Lohjan pysäytyspaikalla on parhaimmillaan enemmän poliiseja tai tilannetta seuraavia toimittajia kuin autoilijoita.

Liikennettä ei juuri ole. Ylikomisario Jussi Päivänsalo Länsi-Uudenmaan poliisista kertoo, että poliisi on lauantaihin yhdeksään mennessä päästänyt noin 3 000 ajoneuvoa ympäröivistä maakunnista Uudellemaalle tai päinvastoin. Paluumatkalle on käännytetty hieman yli 100 ajoneuvoa.

– Aivan marginaalinen määrä siihen verrattuna, mitä on normaalisti, Päivänsalo luonnehtii liikennettä.

Ylikomisario olettaa, että viesti valvonnasta on mennyt perille jo suunnitteluvaiheessa. Vapaa-ajan matkalla maakuntarajan yli ei ole nyt asiaa.

Liikenne sallittu vain poikkeusperustein

Liikkumiskielto Uudenmaan maakunnan rajoilla astui voimaan perjantain ja lauantain välisenä yönä koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi. Suurimpien väylien varrella järjestettävä valvonta alkoi 30 tarkastuspisteellä puolilta öin. Pienemmillä väylillä liikennettä valvotaan liikkuvin partioin.

– Kyllä lähdemme siitä, että raja pitää, Päivänsalo totesi toimittajille lauantaina ykköstien liittymässä Lohjalla.

Maakuntarajan saa ylittää vain välttämättömästä syystä. Tällaiseksi luetaan esimerkiksi työn harjoittaminen, varusmiespalveluksen suorittaminen tai painava henkilökohtainen syy, kuten lähiomaisesta huolehtiminen. Rajoitus on voimassa 19. huhtikuuta asti. Tavaraliikenne kulkee normaalisti.

– Lähtökohta on se, että rajaa ei ylitetä, ellei ole poikkeusperusteita, ja kaikkiin poikkeusperusteisiin liittyy välttämättömyys, Päivänsalo sanoo.

Oman tilanteensa voi selittää suullisesti tai kirjallisesti. Kirjalliset todistukset eivät ole Päivänsalon mukaan pakollisia, mutta ne voivat nopeuttaa ja selkeyttää poliisin päätöksentekoa tarkastuspisteellä.

Varusmiehille vaihtelua kasarmiarkeen

Puolustusvoimat tarjoaa virka-apua poliiseille valvonnan hoitamiseen. Valvontaa on tukemassa noin 40 henkilökuntaan kuuluvaa sotilasta ja 750 varusmiestä. Puolustusvoimien kontolle kuuluu esimerkiksi liikenteenohjausta ja huoltotehtäviä, Päivänsalo kertoo. Hänen mukaansa operaatio on selkeästi poliisijohtoinen.

Lohjalla virka-aputehtäviin osallistuvat esimerkiksi viestimiehet Jetro Haimila ja Juho Duong Porin prikaatista.

Tammikuussa varusmiespalveluksensa aloittanut Duong ei olisi etukäteen uskonut, mitä palvelus tulee pitämään sisällään.

– Ihan mielenkiintoista olla niin sanotusti oikeissa hommissa, ettei ole pelkkää harjoittelua. Tämä on ihan hyvää vaihtelua, hän sanoo.

– Ei tällaista missään muualla pääse ikinä kokemaan, Haimila täydentää.

Varusväki osallistuu virka-aputehtäviin toistaiseksi. Tarkastuspisteillä työ on luonteeltaan avustavaa, eli itse ajoneuvojen tarkastusta Duong ja Haimila eivät ole ainakaan toistaiseksi suorittaneet. Kahdeksantuntisen vuoron jälkeen majoitus tapahtuu teltoissa lähiympäristössä.

Resursseja saatavilla myös työmatkaliikenteen hoitoon

Eduskunta hyväksyi valtioneuvoston antaman asetuksen Uudenmaan eristämisestä myöhään perjantaina. Liikkumisrajoitukset astuivat voimaan pian tämän jälkeen vuorokauden vaihtuessa. Niiden piiriin joutuivat esimerkiksi Helsingistä kotiinsa Kanta-Hämeeseen palannut sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.), joka Twitterissä luonnehti pysäytysjärjestelyä ”historialliseksi”.

Päivänsalon mukaan lainsäädännön astuminen voimaan nopeasti ei kuitenkaan tuottanut poliisille ongelmia. Julkisuudessakin keskusteltuun mahdolliseen rajoitukseen oli valmistauduttu jo jonkin aikaa.

– Poliisiorganisaatio on luonteeltaan sellainen, että joudumme varautumaan monenlaisiin asioihin. Pystymme aika nopeasti pyöräyttämään tilanneorganisaation käyntiin ja siirtämään resursseja sinne mihin tarvitaan, Päivänsalo toteaa STT:lle.

Hän myös olettaa, että ihmiset ovat noudattaneet kehotusta olla matkustamatta. Poliisin työn aloittamista on helpottanut myös se, että viikonloppuna sitä ei ole rasittanut vilkas työmatkaliikenne. Päivänsalo vetoaa ihmisiin, jotta nämä noudattaisivat liikkumisessaan välttämättömyyden periaatetta.

– Oletusarvo on se, että maanantaina liikennettä on enemmän kuin viikonloppuna. Pyrimme huomiomaan tämän ja liikuttelemaan resursseja tarpeen mukaan.

Lentokone pyörähti tarkastuspisteellä

Poikkeusajan järjestelyt ovat lauantaiaamuna houkutelleet paikalle maltillisesti uteliaita silmiä. Taivaalla tarkastuspisteen yläpuolella käy kaartelemassa keltainen pienkone, joka on saattanut nousta ilmaan läheiseltä Nummelan kentältä.

Moottoritien ylittävällä sillalla tilannetta käy kameran kanssa ikuistamassa yrittäjäksi vuoden alussa ryhtynyt Eija Hinkkanen.

– Ajattelin ikuistaa koronakevään tapahtumia valokuvin. Toivottavasti tällaista ei tule enää ikinä, Hinkkanen toteaa.

Päivänsalo vakuuttaa, että poliisin normaalit tehtävät pyörivät valvonnasta huolimatta, vaikka kulunvalvonnan järjestäminen vaatii melkoista henkilöhallinnointia.

– Olemme varautuneet siihen, että kiireelliset hälytystehtävät pystytään hoitamaan, ylikomisario vakuuttaa.

Vesillä on ollut rauhallista

Myös Merivartiosto antaa poliisille virka-apua Uudenmaan sulkumääräyksen valvonnassa. Yksikön päällikkö Ismo Siikaluoma Rajavartiolaitoksen esikunnasta kertoo, että tehtävät ainakin näillä näkymin pystytään hoitamaan vakituisen henkilöstön voimin.

– Vesiliikenne on vielä melko hiljaista. Merivartioston resurssit ovat toistaiseksi riittäneet. Lisäksi meillä on varsin kattava tekninen valvonta, sanoo Siikaluoma.

Ainakaan lauantai-iltapäivään mennessä ei Siikaluoman tietoon ollut tullut yhtään sellaista tapausta, että joku olisi pyrkinyt veneellä luvattomasti Uudellemaalle tai sieltä pois. Hän muistuttaa, että vesi on vielä varsin kylmää eikä veneilemään senkään vuoksi kannata lähteä.

Valtakunnanrajan ylittämiseen liittyvät rajoitteet ovat edelleen voimassa myös merirajalla. Merialueella auki olevien rajanylityspaikkojen kautta sallitaan ainoastaan Suomen kansalaisten ja Suomessa tai muussa EU:n jäsenvaltiossa asuvien paluuliikenne sekä muu välttämätön liikenne.

STT

