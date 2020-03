Tehohoidon kapasiteetin pelätään loppuvan muualla Suomessa ja se on yksi syy Uudenmaan sulkemiseen

Ilman Uudenmaan liikkumisrajoituksia koronavirus voi päästä leviämään Suomessa niin, että tehohoidon kapasiteetti on vaarassa loppua. Riski kapasiteetin ylittymiseen on erityisen suuri Uudenmaan ulkopuolella, arvioidaan hallituksen perustelumuistiossa. Suomessa on noin 300 tehohoitopaikkaa.

Hallitus päätyi keskiviikkona esittämään Uudellemaalle tiukkoja liikkumisrajoituksia.

Rajoitusten on määrä tulla voimaan perjantaina ja jatkua 19. huhtikuuta asti.

Liikkumisrajoituksilla halutaan estää ja hidastaa koronaviruksen valtakunnallista leviämistä. Muistion mukaan epidemia on kehittynyt Uudenmaan alueella nopeammin kuin muualla Suomessa.

Suomessa oli keskiviikkoon mennessä todettu testein yhteensä 880 koronavirustartuntaa. Todellinen tartunnan saaneiden määrä lienee korkeampi.

https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f8069401d

STT