Suomessa on todettu 55 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Yhteensä tartuntoja on Suomessa todettu THL:n mukaan 210. Tämän lisäksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri on kertonut tänään 12 koronatapauksesta.

Perjantaina THL kertoi 51 tartunnasta ja torstaina 50 tartunnasta, eli ilmenneiden tartuntojen määrä ei ole kasvanut huomattavasti.

STT

