Vahvistettuja koronatapauksia on Suomessa nyt pitkälti yli 200

Suomessa on todettu 55 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Tämän lisäksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) on kertonut tänään 12 koronatapauksesta, joten yhtensä uusia tapauksia on 67.

Kaikkiaan tapauksia on Suomessa todettu 223, kun lasketaan mukaan Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän eilen illalla raportoima yksi tartunta.

Perjantaina THL kertoi 51 tartunnasta ja torstaina 50 tartunnasta, eli ilmenneiden tartuntojen määrä ei ole kasvanut huomattavasti. Toisaalta kaikkia koronavirusepäilyjä ei enää testata. Esimerkiksi Hus kertoo, että koronavirustestauksessa keskitytään jatkossa rajattujen ryhmien näytteidenottoon.

Kaikille ulkomailta palaaville tekstiviesti koronaviruksesta

Kaikki ulkomailta Suomeen palaavat matkustajat saavat lauantaista lähtien koronavirusta koskevan tekstiviestin. Asiasta on sovittu suomalaisten puhelinoperaattoreiden ja hätäkeskuslaitoksen kanssa.

Viestin sisältö on: ”Koronavirustiedote: Ulkomailta saapuessasi sovi poissaolosta (suositus 14 vrk) työ-, opiskelu-, ja päivähoitopaikan kanssa. Tietoa koronaviruksesta THL.fi.” Viesti lähetetään myös ruotsinkielisenä.

– On tärkeää, että aivan kaikki suomalaiset sisäistävät valtioneuvoston torstaina tekemän päätöksen koko vakavuudessaan. Myös jatkossa tekstiviestipalvelu antaa viranomaisille kanavan, jolla voidaan välittää ajantasaista tietoa suoraan ihmisten puhelimiin, painotti liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) tiedotteessa.

Valtaosa Lahden kaupunginorkesterista karanteeniin – yleisö ei ole altistunut

Lahdessa 53 kaupunginorkesterin muusikkoa on laitettu karanteeniin yhden muusikon koronavirustartunnan takia. Kaupungin tiedotteen mukaan hyvinvointiyhtymän tartuntatautiyksikkö on tehnyt kartoituksen altistuneista. Kartoituksen perusteella altistumiset ovat tapahtuneet muusikon työpaikoilla eikä Sinfonia Lahden konserttiyleisö ole missään vaiheessa altistunut tartunnalle.

Tartunnan saanut muusikko voi hyvin, eikä karanteeniin asetetuissa ole tämänhetkisen tiedon mukaan vakavasti viruksesta sairastuneita. Karanteeni kestää kaksi viikkoa. Kotikaranteeni koskee vain altistuneita, ei heidän läheisiään.

Mikkelissä Urpolan koulun luokka ja suurin osa koulun opettajista karanteeniin

Mikkelissä Etelä-Savossa on asetettu yksi Urpolan koulun luokka sekä suurin osa opetushenkilökunnasta karanteeniin, kertoo Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä.

Karanteeni jatkuu 26. maaliskuuta asti.

Altistunut on opettaja, joka on ollut myös opetuskokouksessa, jossa on ollut suurin osa opetushenkilökunnasta. Mikkelin kaupungin sivistysjohtaja Virpi Siekkinen kertoo STT:lle, että tarkoituksena on järjestää sijaisia siten, että muut luokat pääsevät kouluun normaalisti ensi viikolla.

STT

