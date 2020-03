THL: Suomessa yli 1 200 varmistettua koronatapausta

Suomessa on tähän mennessä varmistettu yhteensä 1 218 koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Määrä on lisääntynyt eilisestä runsaalla 50 tapauksella.

Tartunnoista lähes tasan kaksi kolmasosaa on diagnosoitu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella.

Todellinen sairastuneiden määrä on käytännössä varmasti suurempi, koska kaikkia oireita saaneita ei ole testattu.

Eilen kerrottujen tietojen mukaan virukseen on kuollut yhdeksän suomalaista, ja tehohoidossa on noin 30 potilasta.

https://experience.arcgis.com/experience/d40b2aaf08be4b9c8ec38de30b714f26

STT

Kuvat: