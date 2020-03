Tiistain esivaalipäivä lähenee Yhdysvalloissa epävarmoissa tunnelmissa – Ohio pyysi lykkäystä, tuomari kielsi

Yhdysvalloissa tuomari on kieltänyt Ohion osavaltiota lykkäämästä tiistaiksi ajoitettuja esivaaleja. Asiasta kertoo esimerkiksi Washington Post.

Vaaleja haluttiin siirtää koronaviruspandemian ja siihen liittyvien kokoontumisrajoitusten takia. Vaalien siirtoa kesäkuun alkuun puolsi muun muassa Ohion kuvernööri Mike DeWine.

Washington Postin mukaan on epävarmaa, valitetaanko tuomarin päätöksestä ja toteutuvatko vaalit tiistaina. Uutiskanava ABC:n mukaan on mahdollista, että vaali toteutetaan jonkinlaisena postiäänestyksenä.

Esivaalit on määrä järjestää tiistaina vaikutusvaltaisissa Arizonassa, Floridassa, Illinoisissa ja Ohiossa. Demokraateilla presidenttiehdokkaan paikasta kisaavat ex-varapresidentti Joe Biden ja senaattori Bernie Sanders.

https://www.washingtonpost.com/politics/ohio-seeks-postponement-of-tuesday-primary-as-coronavirus-fears-spread/2020/03/16/66a43cdc-67b5-11ea-b313-df458622c2cc_story.html

https://abcnews.go.com/Politics/ohio-moves-postpone-person-primary-amid-covid-19/story?id=69627248&cid=social_twitter_abcn

STT