Koronavirustartunnat lisääntyvät Venäjällä kiihtyvää tahtia – Moskovassa alkoivat tiukat rajoitukset, pääministeri suosittelee samaa muuallekin Venäjälle

Moskovassa on alettu tänään soveltaa koronavirusepidemian johdosta tiukkoja rajoituksia ulkona liikkumiseen. Kodista saa poistua vain aivan välttämättömille asioille.

Säädösten mukaan ruokaa ja lääkkeitä saa piipahtaa ostamaan. Myös roskapussin vienti ulos on sallittu, mutta koiraa ei saa lähteä ulkoiluttamaan sataa metriä kauemmas kotoa.

Pormestari Sergei Sobjanin ilmoitti yllättäen eilen illalla rajoituksista 12 miljoonan asukkaan kaupunkiin. Kadut pääkaupungissa olivat tänään hiljaisia, kahvilat ja ravintolat ovat sulkeneet ovensa jo aiemmin.

Venäjän pääministeri Mihail Mishustin kehotti tänään alueiden viranomaisia valmistautumaan samanlaisten rajoitusten käyttöönottoon myös muualla maassa. Murmanskin alueella on jo otettu samanlainen käytäntö kuin pääkaupungissa, ja Kaliningradin alueella rajoitukset astuvat voimaan huomenna.

Patriarkka: Rukoilkaa kotona

Vahvistettujen koronatapausten määrä nousi Venäjällä tiistaina 300:lla yli 1 800:aan, eli nopeammin kuin kertaakaan aiemmin vuorokauden kuluessa. Kuolemia on kirjattu ainakin yhdeksän.

RBK-uutiskanavan mukaan Moskovassa hiljattain tutkituista paristasadasta tartunnan saaneesta vain viidesosa oli oleskellut ulkomailla viimeksi kuluneiden kahden viikon aikana. Lisäksi lähes puolet tartunnan saaneista oli 18-40-vuotiaita ja vajaat 19 prosenttia alaikäisiä.

Venäjä sulki tänään koronaepidemiaan liittyvänä varotoimena ulkorajansa. Lisäksi presidentti Vladimir Putin on kehottanut kansalaisia pysymään koko tämän viikon kotona töissä käymisen sijaan. Palkat kuitenkin maksetaan, Putin lupasi viime viikolla.

Vaikutusvaltainen ortodoksikirkko on tähän saakka vastustanut perustuslain vastaisena kirkkojen sulkemisia jumalanpalveluksilta, mutta nyt sekin näyttää taipuneen. Patriarkka Kirill kehotti eilen uskovaisia rukoilemaan toistaiseksi kotonaan.

– Voitte pelastua käymättä kirkossa, hän vakuutti.

STT

