Tokio-palapelin kokoaminen alkoi alusta – olympialaisten siirtopäätöksestä seuraa valtavasti lisätyötä ja huimasti kustannuksia

Tokion olympialaisten siirtopäätöksestä seuraa kisajärjestäjille jättimäinen lisäurakka. Esimerkiksi lipunmyynti, majoitusratkaisut, turvallisuus ja myös jotkut suorituspaikat pitää valmistella uudestaan kisoja varten.

– Tämä on kuin valtava palapeli, jonka kokoaminen pitää aloittaa alusta siinä vaiheessa, kun vain yksi palanen puuttui enää kokonaisuudesta, Kansainvälisen paralympiakomitean tiedotuspäällikkö Craig Spence kuvasi olympia- ja paralympiajärjestäjien kokemaa pettymystä.

Tokion 2020-kisojen siirto vuoteen 2021 on historiallinen. Kisat siirtyivät nyt ensi kertaa. Aiemmin olympiakisat on peruttu vain sotien takia vuosina 1916, 1940 ja 1944.

Tokion kisojen siirtopäätös tehtiin, kun koronavirus jatkoi leviämistä maailman joka kolkalla. Keskiviikkona aamupäivällä vahvistettuja tartuntoja oli Worldometers-sivuston mukaan reilusti yli 400 000. Viruksen uhriluku lähestyi 19 000:ta.

Urheilijoilla henki pelissä

Viruksen tieltä oli jo ennen Tokio-päätöstä raivattu useita urheilutapahtumia, kuten jalkapalloilun EM-kilpailut, jääkiekon miesten ja naisten MM-turnaukset, yleisurheilun MM-hallikisat sekä Euroopan alueen palloilusarjat.

Päätös siirtää olympialaiset otti silti koville, koska Tokio on rakentanut kisoja 12,6 miljardilla euroissa laskettuna, ja kaikki oli valmista heinäkuussa alkaviin kisoihin.

Kansainväliseen olympiakomiteaan KOK:hon kohdistui viime päivinä ennen siirtopäätöstä luja länsimaiden painostus. Eri maiden urheilujohtajat olivat huolissaan riskeistä, joita urheilijat joutuivat ottamaan olympiavalmisteluissaan.

KOK:n puheenjohtaja Thomas Bach perusteli siirtopäätöstä juuri urheilijoiden turvallisuudella. Kisoihin osallistuu yli 11 000 kilpailijaa.

– Kyse on ihmishenkien suojelemisesta, Bach sanoi siirtopäätöksestä.

Pettymys ja helpotus

Urheiluväki oli helpottunut päätöksen jälkeen. Ratkaisu hyväksyttiin myös Japanissa ja Tokiossa, missä kaupunki oli jo somistettu kisoja varten.

– Olen tietenkin pettynyt, mutta hyväksyn ratkaisun, IT-insinööri Momoko Doku kommentoi päätöstä uutistoimisto AFP:lle.

Järjestäjät joutuvat nyt suunnittelupöydän ääreen. Ensimmäiseksi selvitellään kisoille sopiva ajankohta, sitten varmistetaan suorituspaikat, etsitään uudestaan vapaaehtoiset aputyöntekijät ja järjestetään lipunmyynti.

Kisakylä on ongelmista suurimpia. Se piti laittaa syksyllä myyntiin 4 000:na luksusasuntona. Sadat näistä asunnoista oli jo varattu.

Myös muu majoituskapasiteetti pitää järjestää uudestaan. Hotellihuoneiden varaukset pitää ensin purkaa ja tehdä sen jälkeen uudet varaukset ensi vuodelle.

Kukaan ei vielä tiedä siirtopäätöksestä aiheutuvia kustannuksia.

Tokion kisojen vastustajat pettyivät

Tokion olympialaisten siirtopäätös suututti Japanissa yhden vähälukuisen kansanliikkeen. Olympialaisten vastustajat kirosivat ratkaisun, koska he vaativat kisojen perumista kokonaan.

– Kirottua. Me vastustamme kisojen siirtoa ehdottomasti. Olympialaiset pitäisi peruuttaa ja lakkauttaa kokonaan, kisoja vastustavan liikkeen aktivistit tviittasivat Kansainvälisen olympiakomitean siirtopäätöksestä.

Aktivistien ryhmä kokoontui juuri ennen tiistain historiallista päätöstä mielenosoitukseen Tokion keskustassa.

– Olemme järjestäneet kuukausittain näitä tilaisuuksia eri syistä. Yksi minua eniten ärsyttävistä asioista on kisojen kaupallisuus, mielenosoitukseen osallistunut Toshio Miyazaki kertoi.

Miyazaki kantoi kylttiä, jossa oli teksti ”Vastustamme Tokion olympialaisia”. Hän työskentelee Tokion kaupungin hallinnossa, joka kuuluu kisojen yhteistyökumppaneihin. Se ei ole estänyt hänen julkista kritiikkiään.

– Koronavirustilannne pakotti järjestäjät siirtämään kisat. Nyt japanilaisten pitäisi tarkkaan harkita, onko meidän välttämättä järjestettävä nämä kisat, Miyazaki ehdotti.

Kisojen suosio on ennallaan

Tokion kisojen oli alun perin tarkoitus alkaa heinäkuun lopulla. Kisoihin oli myyty Japanissa 4,5 miljoonaa lippua, jotka jaettiin arvonnan perusteella, koska kysyntää oli lippuja enemmän.

Siirtopäätös ei vähentänyt kisojen suosiota. Siirtopäätöksen jälkeisessä kyselyssä vain kymmenen prosenttia japanilaisista kannatti kisojen peruuttamista.

Kisojen vastustajilla on useita eri syitä kantaansa. Mielenosoitukseen osallistunut Kumiko Sudo kritisoi kisoissa korostuvaa nationalismia.

– Kisoilla yritetään pönkittää kansallistunnetta, Sudo sanoi.

STT

