Tokion lisäkulut arvioidaan olevan 2,5 miljardia euroa

Tokion 2020 kesäolympialaisten siirto ensi vuoteen aiheuttaa järjestäjille miljardien lisäkustannukset. Tokio on jo rakentanut kisoja 12,6 miljardin euron edestä, ja siirrosta seuraa tuoreimman arvion mukaan 2,5 miljardin lisäkulut.

Kisojen siirto aiheuttaa logistisen haasteen, kun tapahtumalle kartoitetaan sopivinta ajankohtaa ensi vuodeksi. Tarkempi päivämäärä on vielä päättämättä, mutta suunnittelutyö alkoi todenteolla jo torstaina.

– Edessämme olevat ongelmat täytyy ratkoa yksi kerrallaan, Tokion järjestelytoimikunnan toimitusjohtaja Toshiro Muto ohjeisti vasta perustettua työryhmää.

– Olemme arvioineet siirron aiheuttamat lisäkulut varsin massiivisiksi.

Muto ei suostunut julkisesti arvioimaan olympialaisten ja paralympialaisten siirron kustannuksia. Nikkei-päivälehden sisäpiiritietojen mukaan hinta-arvio olisi euroina 2,5 miljardia.

Menot koostuvat esimerkiksi suorituspaikkojen vuokrista, hotellien uudelleenvarauksista ja palkkamenoista.

Osa tehdyistä suunnitelmista on käytettävissä myös ensi vuoden kisoissa. Jotkut asiat täytyy järjestää aivan uudella tavallla.

– Varmasti meidän täytyy ottaa suunnittelussa askel taakse ja palata takaisin piirustuspöydän ääreen, Muto totesi.

Ennen kokematon testi järjestäjille

Tokion järjestelyt olivat esimerkillisesti aikataulussa ennen tiistain siirtopäätöstä. Nyt järjestäjillä on ongelmia, jotka he halusivat välttää hyvällä suunnittelulla ja pysymällä aikataulussa.

– Olympialaisten järjestelyt eivät ole koskaan kisahistoriassa häiriintyneet näin pahasti rauhan aikana. Kisojen siirrosta seuraa ongelmia, joita emme voineet ennakoida, Tokion kisojen järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Yoshiro Mori tunnusti.

– Kenelläkään ei ole tästä aiempaa kokemusta, mutta uskon väkemme selviävän tästä, vaikka edessä on vaikeita kysymyksiä.

Toimitusjohtaja Muto harkitsi sanojaan, kun häntä pyydettiin arvioimaan edessä olevan työn vaikeusastetta.

– Emme osanneet kuvitella, että kykyjämme testattaisiin tällä tavalla. Haluamme silti selvitä tästäkin ja sytyttää ensi vuonna Tokiossa olympiatulen olympia- ja paralympiakisoissa. Otamme tämän haasteen vastaan, Muto vastasi.

