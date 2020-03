Tokion olympialaisten ja paralympialaisten päivämäärät vahvistuivat – yleisurheilun ja uinnin MM-kilpailut 2021 siirtynevät

Tokion olympialaisten avajaiset järjestetään 23. heinäkuuta 2021, vahvistavat kilpailujen järjestelykomitea ja Kansainvälinen olympiakomitea KOK. Olympialaiset päättyvät 8. elokuuta.

– Tämän ilmoituksen myötä olen luottavainen, että yhteistyössä Tokion järjestelykomitean, Tokion aluehallinnon, Japanin hallituksen ja muiden sidosryhmiemme kanssa pystymme selviytymään tästä ennen kokemattomasta haasteesta. Ihmiskunta on nyt pimeässä tunnelissa, ja nämä olympialaiset voivat olla valo tunnelin päässä, sanoi KOK:n puheenjohtaja Thomas Bach tiedotteessa.

KOK ja järjestelykomitea ilmoittivat alkuviikosta, että Tokion olympialaiset siirtyvät koronaviruspandemian takia ensi vuoteen.

Japanin yleisradioyhtiö NHK kertoi jo eilen, että olympialaisten päivämäärät ovat lähes samat kuin tälle kesälle suunnitellut. Tämän kesän avajaispäivä olisi ollut 24. heinäkuuta.

KOK, Tokion järjestelykomitea ja Kansainvälinen paralympiakomitea ilmoittivat myös Tokion paralympialaisten uuden ajankohdan.

Paralympialaiset alkavat 24. elokuuta 2021 ja päättyvät 5. syyskuuta 2021.

Olympialaiset tuuppaavat MM-kisat todennäköisesti vuoteen 2022

Tokion olympialaisten päivämäärien vahvistaminen heinä-elokuulle 2021 aiheuttaa dominoefektin ensi vuoden urheilukalenterissa.

MM-yleisurheilu oli määrä järjestää Oregonissa Yhdysvalloissa 6.-15. elokuuta 2021. Yleisurheilu on perinteisesti olympialaisten vetonaula.

Kansainvälinen yleisurheiluliitto WA kertoi tiedotteessaan tukevansa olympialaisten aikataulua.

– Kaikkien on joustettava ja tehtävä kompromisseja. Me etsimme nyt MM-yleisurheilun järjestelykomitean kanssa uutta ajankohtaa vuodelle 2022, lajiliitto tiedotti.

Olympia-aikataulu vaikuttanee myös uinnin MM-kilpailuihin, jotka on määrä järjestää Japanin Fukuokassa heinä-elokuussa 2021.

