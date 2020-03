Tove Janssonille ja suomalaiselle taiteelle suositetaan liputuspäivää

Sisäministeriö suosittaa yleistä liputusta koko maassa sunnuntaina 9. elokuuta kirjailija-kuvataiteilija Tove Janssonin ja suomalaisen taiteen kunniaksi.

– Ministeriö tulee seuraamaan liputuspäivän suosiota, ja jos kansalaiset laajamittaisesti liputtavat tuona päivänä, se saattaa vakiintua, ja jonain päivänä se sitten merkitään kalenteriin, kertoo sisäministeriön erityisasiantuntija Hannele Huvila STT:lle.

Kyseessä on liputussuositus kansalaisille. Päivä tulee vakiintuneiden liputuspäivien ryhmään, mikäli kansalaiset liputtavat aktiivisesti ja ottavat päivän omakseen.

– Samoin ollaan toimittu esimerkiksi Jean Sibeliuksen ja Minna Canthin päivien osalta, Huvila mainitsee.

Sisäministeriö on määrännyt valtion virastot ja laitokset liputtamaan kyseisenä päivänä.

Vihreät ja RKP esittivät Tove Janssonille liputuspäivää jo vuonna 2017.

– Liputuspäivällä voimme jatkossa juhlistaa Tove Janssonin ainutlaatuista vaikutusta suomalaiseen taiteeseen ja kirjallisuuteen sekä juhlistaa upeaa suomalaista taidetta laajemminkin, toteaa sisäministeri Maria Ohisalo tiedotteessa.

Ministeriö seuraa myös liputusväsymystä

Liputusaktiivisuuden seuranta-aikaa ei ole kiinteästi etukäteen säädetty.

– Esimerkiksi, kun tänä vuonna lapsen oikeuksien päivä on ensimmäistä kertaa merkitty kalentereihin, sitä on suositeltu ensimmäisen kerran liputuspäiväksi vuonna 2013, Huvila sanoo.

Hänen mukaansa kalentereihin merkittävät liputuspäivät kulkevat melko vakiintuneesti Helsingin yliopiston almanakkatoimiston kautta. Se päättää, mitä päiviä kalenteriin merkitään.

Kalenterissa ei ole loputtomasti tilaa uusille liputuspäiville.

– Yksi asia, jota sisäministeriö seuraa, on liputusväsymys. Eli liputuspäiviä ei saa olla liikaa. Esimerkiksi marras-joulukuun vaihteessa on aika paljon liputuspäiviä, mutta elokuu on pitkään ollut sellainen kuukausi, jolloin ei ole liputuspäiviä. Tänä vuonna siellä sitten on tämä Tove Jansson sekä Suomen luonnon päivä.

Kansainvälisesti tunnustetun Janssonin teoksia on käännetty yli 50 kielelle. Vaikka Jansson tunnetaankin parhaiten muumikirjoistaan, hän oli myös arvostettu taidemaalari ja kuvittaja. Merkille pantavaa on myös se, että monissa Janssonin teoksissa käsitellään vähemmistöjen asemaan ja erilaisuuden kokemukseen ja hyväksymiseen liittyviä teemoja.

STT

