Treenit siirtyivät WhatsAppiin

Urheiluseurojen luovuus on pistetty kunnon testiin koronaviruksen aiheuttaman tauon aikana. Seurat ovat ottaneet käyttöönsä sosiaalisen median kanavat, joissa on jaettu harjoitteluvinkkejä sekä tehtäviä ja haasteita.

SalPan jalkapallon juniorivalmennuspäällikkö Matias Willgren oli perjantaina Paukkulassa kuvaamassa seuraavaa videotehtävää junioreille. Apunaan hänellä oli Veikkausliigassa pelaavan Hongan SalPa-kasvatti Elmo Heinonen, joka viettää koronan vuoksi vuosilomaansa.

– Joka viikko laitetaan videoklippejä WhatsApp-ryhmiin. Junnut laittavat vastauksena omat suorituksensa, Willgren kertoo.

Willgren esitteli puhelimestaan jo kuvattuja tekniikkaharjotteita, kuten askelharhautuksia sekä niihin tulleita vastauksia junioreilta.

Myös Vilppaan yleisurheilussa on turvauduttu pakon edessä nykytekniikkaan. Vaikka yleisurheilu on yksilölaji, seuraharjoitukset tapahtuvat suurelta osin ryhmissä, jotka nyt on luonnollisesti peruttu.

Vilppaan nuorisopäällikkö Minna Lamminen kertoo, että videoklippejä on käytetty erityisesti nuorisovalmennusryhmäläisille (2006 ja myöhemmin syntyneet). Seura jakaa niitä kuvapalvelu Instagramissa. Lisäksi eri ikäryhmien vanhemmille on jaettu ohjeita lapsen etäharjoitteluun.

– Suurin osa liikkeistä on kuitenkin tuttuja treeneistä, Lamminen muistuttaa.

Lamminen ja valmennuspäällikkö Maija Haartela-Vuori ovat myös suositelleet netissä olevista ”omatoimijumpista” sellaisia, jotka ovat läpäisseet heidän seulansa.

SalPan kentällä Paukkulassa on riittänyt vipinää koronatauosta huolimatta. Kuvaushetkellä kentällä oli kaksi muuta junioria harjoittelemassa erikseen. Willgren kertoo, että myös seuralle asti on tullut viestejä.

– On kysytty, että miksi SalPa harjoittelee. Emme harjoittele joukkueena, Willgren muistuttaa.

– Olemme linjanneet, että omatoimisesti saa harjoitella, mutta pelitoimintaa pitää välttää, hän tarkentaa.

Yksilölajeissa, kuten yleisurheilussa tilanne on eri. Vilpas ei ole kieltänyt esimerkiksi Urheilupuiston juoksuradan käyttöä.

– Olin muutama päivä sitten katsomassa tilannetta, niin kentällä oli muutama tuttu perhe 2–3 hengen ryhmissä eri puolilla kenttää.

– Maalaisjärkeä on käytettävä, Lamminen muistuttaa.