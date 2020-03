Trump: Eristystoimet voimassa huhtikuun loppuun, kuolemien määrässä korkein kohta ehkä pääsiäisenä

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump on pidentänyt arvioitaan koronaviruskriisin kestosta, kertoo muun muassa uutiskanava CNN.

Päivittäisessä tilannekatsauksessaan Trump totesi, että hallinnon eristäytymismääräykset ovat voimassa huhtikuun loppuun. Määräysten tavoitteena on hidastaa viruksen leviämistä.

Trumpin mukaan koronaviruksen aiheuttamien kuolemien määrässä korkein kohta saavutetaan todennäköisesti kahden viikon kuluessa.

– Korkeimmat luvut nähdään pääsiäisenä, presidentti arvioi uutistoimisto AFP:n mukaan.

On erittäin tärkeää, että kaikki seuraavat eristäytymiseen liittyviä ohjeita, Trump painotti.

Maan toipuminen on presidentin mukaan käynnissä ”toivottavasti” kesäkuussa. Aiemmin Trump rummutti Yhdysvaltojen luovivan ulos kriisistä jo heti pääsiäisen jälkeen.

Nyt Trump sanoi odottavansa, että matka toipumiseen on jo hyvällä alulla 1. kesäkuuta mennessä.

Presidentin mukaan tiistaina on luvassa lisää tietoa hallinnon suunnitelmista maan tulevaisuuden varalle.

Tartuntoja jo ainakin 137 000

Yhdysvaltojen koronavirustaistelun johtava tieteellinen neuvonantaja Anthony Fauci arvioi aiemmin sunnuntaina, että epidemia saattaa vaatia maassa jopa 100 000-200 000 ihmisen hengen.

– Yritämme estää tätä tapahtumasta, Fauci sanoi tiedotustilaisuudessa presidentin osuuden jälkeen.

Hänen mukaansa on mahdollista, että jopa yli miljoona ihmistä saa Yhdysvalloissa tartunnan.

Yhteensä Yhdysvalloissa virustartunta on todettu Johns Hopkins -yliopiston mukaan tähän mennessä ainakin noin 137 000 ihmisellä. Noin 2 400 ihmistä on kuollut tartunnan seurauksena.

Todennäköisesti tartuntoja on todettuja määriä enemmän.

