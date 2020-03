Presidentti Donald Trump kertoo Yhdysvaltojen kieltävän koronaviruksen takia matkustamisen Euroopasta Yhdysvaltoihin 30 vuorokauden ajaksi, mediat kertovat. Rajoitus ei koske Britanniaa.

Kiellon on tarkoitus tulla voimaan perjantaina keskiyöllä. Ajatus on, että uusia tartuntoja ei pääsisi maahan.

Yhdysvalloissa on todettu lähes 1 300 koronavirustartuntaa.

STT