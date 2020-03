Trump kieltää matkustamisen Euroopasta Yhdysvaltoihin

Presidentti Donald Trump kertoo Yhdysvaltojen kieltävän koronaviruksen takia matkustamisen Euroopasta Yhdysvaltoihin 30 vuorokauden ajaksi, mediat kertovat. Rajoitus ei koske Britanniaa.

Kiellon on tarkoitus tulla voimaan perjantaina keskiyöllä. Ajatus on, että uusia tartuntoja ei pääsisi maahan.

– Kiellämme kaikki matkat Euroopasta Yhdysvaltoihin seuraaville 30 päivälle. Uudet säännöt tulevat voimaan perjantaina keskiyöllä. Näitä rajoituksia mukautetaan olosuhteiden mukaan, presidentti sanoi Valkoisesta talosta CNN:n mukaan.

Trumpin mukaan kielto ei koskisi ainoastaan matkustamista vaan kaikkea Euroopasta tulevaa, esimerkiksi kauppaa ja rahtia.

Presidentin mukaan virus on levinnyt Euroopassa, koska maanosan valtiot eivät pysäyttäneet matkustamista Kiinasta, josta pandemia sai alkunsa.

Yhdysvalloissa on todettu lähes 1 300 koronavirustartuntaa.

STT