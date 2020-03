Trump uhkasi määrätä New Yorkin karanteeniin – Espanja keskeyttää kaiken ei-välttämättömän toiminnan

Maailman koronavirustartuntojen määrä nousi lauantaina yli 600 000:n ja jatkoi nopeaa kipuamistaan. Yhdysvallat on noussut selvästi tilastojen ykköseksi, ohitettuaan 100 000:n rajan.

Yhdysvalloissa taudin leviämisen jarruttamisesta syntyi taas poliittinen vääntö, kun Presidentti Donald Trump sanoi harkitsevansa New Yorkin osavaltion määräämistä viikon tai kahden karanteeniin koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi. Sama koskisi Trumpin mukaan New Jerseyn osavaltiota ja osia Connecticutista.

New Yorkissa on tähän mennessä ollut suurin osa Yhdysvaltojen koronatartunnoista, mutta luvut kipuavat nopeasti muuallakin. Osavaltiossa oli lauantaiaamuun mennessä varmistettu yli 52 000 tartuntaa ja 728 kuolemantapausta.

– En mielellään tekisi sitä, mutta se saattaa olla tarpeen, Trump sanoi ja tviittasi myöhemmin, että se päätös suuntaan tai toiseen tehdään lähipäivien aikana.

Ajatus karanteenista sai välittömästi tyrmäyksen New Yorkin kuvernööri Andrew Cuomolta. Cuomo sanoi lehdistötilaisuudessa, ettei ole keskustellessaan Trumpin kanssa samana aamuna kuullut mitään karanteenista, eikä usko sen olevan laillisesti toteuttavissa.

– En tiedä mitä se tarkoittaa. Mutta sen voin sanoa, etten pidä koko ajatuksesta.

Espanja sallii vain välttämättömän toiminnan

Espanja puolestaan kertoi keskeyttävänsä kaiken ei-välttämättömän toiminnan kahdeksi viikoksi hillitäkseen koronaviruksen leviämistä. Pääministeri Pedro Sanchez ilmoitti, että kaikkien on pysyttävä kotona kahden viikon ajan, elleivät he hoida yhteiskunnalle elintärkeitä toimintoja.

Espanja on maailman koronakuolemien määrässä toisena Italian jälkeen. Maassa on kuollut yli 5 800 ihmistä.

STT

