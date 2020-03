Trump: Yhdysvalloissa jo miljoona ihmistä testattu koronaviruksen varalta

Yhdysvalloissa jo miljoona ihmistä on testattu uuden koronaviruksen varalta. Asiasta kertoi presidentti Donald Trump päivittäisessä tilannekatsauksessaan.

Uutiskanava CNN:n mukaan Yhdysvalloissa tutkitaan nyt satatuhatta näytettä päivässä.

Yhdysvalloissa on vahvistettuja koronavirustartuntoja toistaiseksi eniten maailmassa. Tartuntoja kartoittavan Johns Hopkins -yliopiston mukaan maassa on nyt vahvistettu noin 160 000 tartuntaa.

https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-30-20-intl-hnk/index.html

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

STT

