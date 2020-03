Trumpilta luvassa tiedotustilaisuus – Bloombergin tietojen mukaan luvassa on hätätilajulistus

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump järjestää tiedotustilaisuuden koronavirustilanteesta iltayhdeksältä Suomen aikaa. Uutistoimisto Bloombergin mukaan presidentti aikoo julistaa maahan kansallisen hätätilan. Uutistoimisto pohjaa tietonsa kahden asiaa tuntevan lähteen puheisiin.

Hätätilajulistuksen myötä valtio voisi antaa osavaltioille ja kaupungeille lisää resursseja viruksen vastaiseen taisteluun.

Trumpia on viime aikoina arvosteltu kovasanaisesti koronaviruspandemian hoitamisesta. Presidentti on muun muassa verrannut viruksen aiheuttamaa sairautta kausiflunssaan ja sanonut tilanteen olevan hallinnassa.

Louisiana peruu demokraattien esivaalin koronaviruksen takia julistetun hätätilan vuoksi

Yhdysvalloissa Louisianan osavaltio on julistanut hätätilan koronaviruspandemian vuoksi ja siirtänyt huhtikuun alkuun suunniteltua demokraattien esivaalia. Esivaalissa osavaltion demokraatit valitsevat suosikkinsa puolueen presidentinvaaliehdokkaaksi.

Paikallisviranomaisten mukaan hätätila mahdollistaa poikkeustoimien hyödyntämisen viruksen leviämisen estämiseksi.

Louisiana on ensimmäinen osavaltio, joka siirtää esivaalia. Monissa osavaltioissa demokraatit ovat jo järjestäneet esivaalit, mutta monissa ehdokasvalinta on edelleen tekemättä.

STT

