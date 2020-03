Trumpin vaalikampanja nosti kanteen Washington Postia vastaan, syyttää lehteä kunnianloukkauksesta

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin vaalikampanja on nostanut kanteen Washington Post -lehteä vastaan.

Kampanjan mukaan lehti olisi syyllistynyt kunnianloukkaukseen julkaistuaan viime vuonna kaksi kolumnia, joissa käsiteltiin Trumpin edellisen vaalikampanjan väitettyjä yhteyksiä Venäjän vaalivaikuttamiseen. Asiasta kertovat useat yhdysvaltalaismediat.

Viime viikolla Trumpin kampanja nosti vastaavan kanteen New York Times -lehteä vastaan. Myös siinä on kyse mielipiteellisistä teksteistä, joissa on käsitelty Trumpin kampanjan Venäjä-yhteyksiä.

Trump on koko kautensa ajan kritisoinut valtavirtamedioita väittäen niitä esimerkiksi valeuutisten tuottajiksi.

STT

