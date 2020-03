Tuhansien työntekijöiden lomautusten pohdinta jatkuu – yt-neuvotteluista ilmoittaneet muun muassa Terveystalo, Transval ja Ilkka-Yhtymä

Keskiviikkona lukuisat suomalaisyritykset ovat ilmoittaneet yt-neuvotteluiden aloittamisesta. Ilmoitettujen neuvotteluiden piirissä on yhteensä tuhansia työntekijöitä.

Koronaviruksen vuoksi aloitettujen yt-neuvotteluiden piirissä on jo yli 150 000 suomalaista, työ- ja elinkeinoministeriö kertoi eilen. Kaikkiaan yli 1 700 työnantajaa on ilmoittanut aloittavansa yt-neuvottelut. Luvut perustuvat TE-toimistojen kirjaamiin tietoihin. Todelliset luvut voivat olla suurempiakin, sillä alle 20 henkilön työnantajien ei tarvitse ilmoittaa harkitsemistaan lomautuksista TE-toimistolle.

Rakennusyhtiö Lehto Group kertoi keskiviikkona samalla ilmoituksella lopettaneensa helmikuussa aloittamansa yt-neuvottelut ja aloittavansa uudet neuvottelut. Yhtiö irtisanoo aiempien neuvotteluiden myötä 73 työntekijää. Uudet neuvottelut koskevat yhtiön koko henkilöstöä, eli niiden piirissä on noin 1 200 työntekijää.

Yhtiön mukaan koronaviruksen aiheuttaman pandemian vaikutukset ovat mahdollisesti pitkäkestoisia. Projektien käynnistäminen voi viivästyä sekä materiaalien ja alihankintojen saatavuus häiriintyä.

Viime vuonna yli 40 miljoonan euron tappion tehnyt Lehto kävi jo viime vuoden aikana läpi kahdet yhteistoimintaneuvottelut.

Terveystalo etsii työntekijöille uusia tehtäviä

Ilmoituksen yhteistoimintaneuvotteluista ovat antaneet myös terveysyhtiö Terveystalo, design-yritys Marimekko sekä mediakonserni Ilkka-Yhtymä.

Terveystalon neuvottelut koskevat koko yhtiötä. Viime vuoden lopussa yrityksellä oli yli 8 600 työntekijää.

Yhtiö neuvottelee henkilöstön siirtämisestä toisiin tehtäviin tai tarvittaessa määräaikaisista lomautuksista. Terveystalon mukaan koronavirusepidemia on vähentänyt esimerkiksi kiireettömän hoidon tarvetta mutta lisännyt toisten palveluiden kysyntää. Yritys antoi viime viikolla tulosvaroituksen koronaepidemian vuoksi.

– Olen pahoillani yhteistoimintaneuvottelujen henkilöstöllemme aiheuttamasta epävarmuudesta tässä muutenkin epävarmassa tilanteessa, toimitusjohtaja Ville Iho sanoo tiedotteessa.

Yhtiö antoi viime viikolla tulosvaroituksen koronaepidemian vuoksi.

Marimekko sulkee myymälänsä

Marimekko valmistautuu sulkemaan myymälänsä väliaikaisesti Suomessa ja Ruotsissa tällä viikolla. Vähittäismyymälöiden ovet on jo aiemmin suljettu Yhdysvalloissa, Australiassa, Saksassa, Norjassa ja Tanskassa.

Suomessa alkavat yt-neuvottelut koskevat yhtiön koko Suomessa toimivaa vähittäiskaupan henkilöstöä. Maaliskuun lopulla alkavat neuvottelut koskevat enintään 90 päivän määräaikaisia lomautuksia.

Yhtiö ilmoittaa, että kokoaikaisiksi työsuhteiksi muutettuina neuvottelut koskevat vajaata 200:aa työntekijää. Yhtiöstä kerrotaan, että päätösten piiriin voi kuulua enemmänkin työntekijöitä, mutta tarkkaa lukua se ei anna. Yhteensä yhtiössä oli viime vuoden lopulla 450 työntekijää, joista noin 100 Suomen ulkopuolella.

Yt-neuvotteluiden ohella yritys tarkastelee kaikkia kiinteitä kulujaan.

Yhtiö myös peruu helmikuussa antamansa tulosohjeistuksen, jossa se arvioi tämän vuoden liikevaihdon olevan edellisvuotta korkeampi ja vertailukelpoisen liikevoiton edellisvuoden tasolla tai korkeampi. Marimekko arvioi koronaviruspandemian taloudellisia vaikutuksia myöhemmin.

Postin tytäryhtiön neuvotteluissa 3 600 ihmistä

Eilisen puolella neuvottelut aloitti Postin täysin omistama logistiikan ulkoistusyhtiö Transval. Niiden piirissä on runsaat 3 600 työntekijää.

Yritys kertoo, että henkilöstövaikutukset tarkentuvat neuvottelujen edetessä. Sen mukaan asiaan vaikuttaa se, miten koronaviruspandemia vaikuttaa yhtiön asiakasyritysten toimintaan. Asiaan vaikuttavat myös mahdolliset viranomaismääräykset viruksen leviämisen estämiseksi.

– Pidämme todennäköisenä, että tilanne saattaa vaikuttaa nopeallakin aikataululla asiakkaiden kautta Transvalin toimintaan, johtaja Harri Kämppä sanoo tiedotteessa.

Mahdolliset lomautukset kestäisivät 90 päivää. Lomautukset suunnitellaan toteutettaviksi vaiheittain kuluvan vuoden aikana.

Yhtiö pyrkii ennen lomautuksia tarjoamaan mahdollisuutta työskennellä muiden työtehtävien parissa.

Ilkka-Yhtymä jatkaa media-alan yt-ilmoituksia

Media-alalla yt-neuvotteluista on ilmoittanut Ilkka-Yhtymä. Mediakonserni aloittaa yt-neuvottelut enintään 90 päivää kestävistä lomautuksista koronavirusepidemian vuoksi. Neuvottelujen piirissä on noin 370 työntekijää.

Neuvottelujen piirissä ovat konsernin samanniminen emoyhtiö, kustannusyhtiö I-Mediat, painoyhtiö I-print ja ohjelmistoyritys Koodiviidakko.

Mediakonserni varoitti maanantaina koronavirusepidemian heikentävän yhtiön näkymiä. Yhtiö sanoi tuolloin, ettei anna uutta näkymää kuluvalle vuodelle, koska perusteltuja arvioita koronavirusepidemian vaikutuksista liiketoimintaan on vielä liian aikaista tehdä.

Konserniin kuuluva, startup-vaiheessa oleva vaikuttajamarkkinointitoimisto Somessa.com on jo aiemmin aloittanut sopeuttamistoimet.

Neuvottelujen piirissä eivät ole emoyhtiön kehitysyksikkö sekä talous- ja henkilöstöpalvelut, I-Medioiden digikehitystä ja kuluttaja-asiakkaita koskevat toiminnot sekä I-printin sanomalehtipainon yövuoro.

—

Korjattu aiempaa uutista klo 11:55: Transval ei ole kuljetusyhtiö vaan logistiikan ulkoistusyhtiö.

STT

Kuvat: