Tukesin testeissä useista silmälasikehyksistä vapautui liikaa nikkeliä

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) testauttamista silmälasikehyksistä vapautui herkistävää nikkeliä pitoisuuksina, jotka saattavat aiheuttaa nikkeliallergiaa ja allergista kosketusihottumaa. Tukes testautti kaikkiaan 21 kehysmallia, joista yhdeksästä vapautui liikaa nikkeliä. Testeihin valitut tuotteet ostettiin useilta suomalaisilta optikkoliikkeiltä.

Tukes kertoo olleensa yhteydessä kehyksiä myyneisiin yrityksiin ja velvoittaneensa heitä poistamaan lainvastaiset silmälasikehykset myynnistä ja pyytämään ne pois myös kuluttajilta.

Tukes määräsi vedettäväksi pois markkinoilta viisi Instru Optiikan myymää kehysmallia ja kolme Specsaversin mallia. Markkinoilta poistetut tuotteet löytyvät Tukesin markkinavalvontarekisteristä. Yritysten täytyy markkinoilta poistamisen lisäksi myös pyytää tuotteita takaisin kuluttajilta sekä tiedottaa tuotteen aiheuttamasta vaarasta.

Nikkelin vapautumista testattiin kahdella eri menetelmällä: pinnoitetestillä ja migraatiotestillä. Kehykset esikäsiteltiin ennen testaamista normaalissa käytössä tapahtuvan kulumisen jäljittelemiseksi. Pinnoitetestin tarkoituksena on osoittaa, että kehyksen pinnoite on riittävä estämään nikkelin vapautuminen metallista.

Migraatiotestissä mitataan nikkelin määrä, joka vapautuu näytteestä keinotekoisen hien vaikutuksesta. Vapautuminen mitataan niiltä kehyksen alueilta, joiden on tarkoitus olla suorassa ja pitkäaikaisessa kosketuksessa ihon kanssa.

EU-lainsäädäntö rajoittaa nikkelin käyttöä

Nikkeli on yleisin allergisen kosketusihottuman aiheuttaja, minkä vuoksi EU:n kemikaalilainsäädäntö rajoittaa sen käyttöä ihon kanssa kosketukseen tarkoitetuissa esineissä, kuten silmälasikehyksissä.

– Silmälasikehyksestä vapautuva nikkeli on ihoa herkistävä aine, jolle altistuminen voi aiheuttaa pysyvän herkistymisen nikkelille, eli nikkeliallergian. Nikkeli voi aiheuttaa jo pieninä määrinä nikkeliallergiselle kosketusihottumaa, ylitarkastaja Petteri Talasniemi Tukesista kertoo tiedotteessa.

Nikkelin liukenemista on rajoitettu silmälasinkehysten lisäksi muun muassa koruissa, vaatetuksen napeissa ja vetoketjuissa.

http://marek.tukes.fi/Hakutulos.aspx?merkkiarvo=C13&otsikko=Kemikaalituotteet

STT

Kuvat: