Tulli takavarikoi viime vuonna yli 1 700 kiloa huumeita – törkeiden huumausainerikosten ja paljastettujen veropetosten määrä kasvussa

Törkeiden huumausainerikosten ja paljastettujen veropetosten määrä on nousussa, kertoo Tulli. Tulli paljasti viime vuonna yli 7 800 tullirikosta ja takavarikoi yli 1 700 kiloa huumausaineita.

Tullin paljastamista yli 2 000 huumausainerikoksesta törkeitä oli 389. Edellisvuonna tämä luku oli 281.

Tullin tekemän, niin sanotun Silkkitie-palvelimen takavarikon johdosta on paljastettu arviolta 7 000 rikostapausta, joista merkittävä osa tutkitaan etenkin huumausaine-, doping- ja lääkerikoksina.

Kokaiinin, khatin ja marihuanan maahantuonti kasvoi

Tullin viime vuonna takavarikoima huumausainemäärä on yli 700 kiloa suurempi kuin edellisvuonna. Kokonaismäärän nousu selittyy tiedotteen mukaan pääosin khat-huumeen ja marihuanatakavarikkomäärien kasvulla. Tulli takavarikoi marihuanaa yli 255 kiloa, mikä on suurin määrä 13 vuoteen.

Kokaiinia Tulli takavarikoi ennätysmäärän, noin 33 kiloa. Heroiinia Tulli takavarikoi yli seitsemän kiloa. Aiempina vuosina heroiinin takavarikkomäärä on ollut murto-osa tästä.

Metamfetamiinia ja amfetamiinia takavarikoitiin puolestaan yhteensä noin 24 kiloa eli noin 22 kiloa edellisvuotta vähemmän. Takavarikkotilastojen ja muiden Tullin saamien tietojen perusteella metamfetamiini näyttäisikin vähentyneen Suomen markkinoilla.

Huumelääkkeitä Tulli takavarikoi noin 117 000 kappaletta. Tästä määrästä noin puolet koostui yhdestä Rivotril-takavarikosta.

Nuuskaa takavarikoidaan edelleen paljon

Nuuskaa takavarikoitiin viime vuonna hieman alle 5 000 kiloa, mikä on yli kaksinkertainen määrä parin vuoden takaiseen tilanteeseen. Nuuskan myynti ja salakuljetus on ammattimaistunut Suomessa.

Savukkeita Tulli otti haltuun 2,7 miljoonaa. Määrä pysyi samana edellisvuoteen verrattuna.

Lisäksi Tulli paljasti yli 300 alkoholirikosta, mikä on lähes saman verran kuin edellisvuonna. Alkoholia otettiin haltuun matkustajatuonnissa noin 9 700 litraa ja rahtiliikenteessä 10 400 litraa.

Veropetosten määrä kasvanut

Tullin tutkimien veropetosten määrä on lisääntynyt viimeisten vuosien aikana ja oli viime vuonna korkein viiteen vuoteen. Tulli tutki yhteensä yli 1 360 veropetosta, kun vastaava luku vuotta aiemmin oli 1 294. Törkeitä veropetoksia paljastui 149, joka on myös suurin määrä viiteen vuoteen. Ne liittyivät pääasiassa savukkeiden, alkoholin ja nuuskan laittomaan maahantuontiin.

STT

