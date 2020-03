Tupurin kuntoradan pinta korjataan

Oikein hyvä pinta! Salon Tupurin kuntoradan vakiokäyttäjä salolainen Aarne Talikka kehuu uutta kivituhkakerrosta jalan alla.

Kuntoradalle tehdään parhaillaan pintaremonttia, joka tekee radasta pehmeämmän.

– Tämä oli turhan kova, kivet painoivat kengän alla, hän kuvailee.

Talikka oli sauvakävelylenkillä loppuviikosta, jolloin uutta pintaa oli ehditty levittää vasta viikon verran.

– Työ jatkuu maanantaina, Salon liikuntapaikkamestari Reino Laaksonen kertoo.

Laaksonen sanoo, että kuntoilijat ovat valittaneet kovasta pohjasta.

Kuntorata jäi kovaksi, kun se remontoitiin muutama vuosi sitten, jolloin käytettiin kaupungin Metsäjaanun alueesta louhimaa mursketta. Näin remontti saatiin halvemmalla.

Pohjaa vahvistettiin ja korjattiin sellaiseksi, että siihen tarvittaessa sai ladun vähemmästäkin lumesta.

Pintaremontti jäi odottamaan rahaa. Nyt kuntoradalle levitetään 0–4-miilistä kivituhkaa eli hyvin hienojakeista ainesta.

Remontti maksaa noin 10 000 euroa.

Salossa on Tupurin lisäksi kuntoratoja entisten kuntien alueilla yhteensä reilut kymmenen.

Talikka kiittelee kaupungin liikuntamahdollisuuksia tosi hyviksi. Hän käy myös muilla kuin Tupurin kuntopoluilla, joilla hän juoksee tai sauvakävelee.

Hiihtämään hän ei tänä talvena ole Tupuriin päässyt. Useita kertoja viikossa Tupurissa kuntoileva Talikka oli menossa reilun yhdeksän kilometrin lenkille.

Kuntoradalla oli muitakin sauvakävelijöitä loppuviikosta. Salolaiset Pekka Virtanen ja Hannu Villberg sauvakävelivät reilun tunnin lenkin Tupurissa. Siinä ajassa taittui seitsemän kilometriä reipasta vauhtia.

– Teemme viikoittain yhdessä lenkin, Virtanen selittää.

Yleensä tämä yhteislenkki on tehty Märynummella, jossa Virtanen on käynyt myös saunassa. Kun sinne ei nyt päässyt, he tulivat tällä kertaa Tupuriin.

Villberg sanoo käyvänsä Tupurin kuntoradalla muutenkin. Hän ei ole kovin paljoa kiinnittänyt huomiota kovaan pohjaan, mutta nyt hän huomasi eron uudella pinnalla.