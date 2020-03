Turkin presidentti Erdogan vaati Natolta ja EU:lta tukea maalleen Syyrian kriisissä ja pakolaiskysymyksessä

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan vaati maanantaina maalleen lisää tukea sotilasliitto Natolta ja EU:lta. Erdogan on Brysselissä tapaamassa Naton ja EU:n johtoa.

Erdogan haluaa länsimaiden tukevan maataan Syyrian kriisissä sekä sodan aiheuttamassa pakolaiskysymyksessä. Erdogan on kuitenkin kuullut Brysselissä arvostelua päätöksestään sallia siirtolaisten ja pakolaisten yrittävän Kreikkaan.

– Liittolaisemme pitäisi ilmaista solidaarisuutta maallemme ilman syrjintää ja ilman poliittisten ehtojen määräämistä. On todella tärkeää, että saamme tarvitsemaamme tukea viipymättä, Erdogan sanoi vierellään Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg.

Erdoganin oli määrä tavata maanantaina myös EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sekä Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel, jotka ovat tukeneet Kreikkaa siirtolaiskysymyksessä. He ovat kehottaneet Erdogania pysäyttämään pakolaisten ja siirtolaisten lähtö Turkista ja neuvottelemaan uusi sopimus, jossa EU:n jäsenmaat lupautuisivat tekemään enemmän humanitaarisen tilanteen helpottamiseksi Syyrian rajalla.

Erdogan vaatinut Kreikkaa avaamaan rajan

Erdogan on vaatinut Kreikkaa avaamaan rajan Turkista EU:n alueelle pyrkiville tuhansille ihmisille. Hänen mukaansa Kreikka ei joudu kantamaan vastuuta pakolaisista, vaikka avaisi rajansa.

– Nämä ihmiset eivät tule jäämään Kreikkaan, vaan tulevat ja menevät. He siirtyvät muihin Euroopan maihin. Miksi tämä häiritsee teitä? Hei Kreikka, sanon teille, avatkaa tekin rajanne, Erdogan sanoi puheessaan turkkilaislehti Hürriyetin mukaan.

Tuhansia pakolaisia ja siirtolaisia on kerääntynyt Turkin ja Kreikan väliselle rajalle sen jälkeen, kun Erdogan ilmoitti noin viikko sitten, ettei Turkki enää estäisi heitä pyrkimästä Eurooppaan.

EU-maat harkitsevat lasten vastaanottamista Kreikasta

Saksan hallitus kertoi maanantaina, että EU harkitsee jopa 1 500 lapsen vastaanottamista Kreikan pakolaisleireiltä. Von der Leyen pitää tärkeänä, että useampi jäsenmaa on ilmoittanut halunsa auttaa Välimeren saarien pakolaisleireillä yksin olevia lapsia.

Saksan lausunnon mukaan asiasta neuvottelevat vastaanottoon halukkaat maat. Saksa kertoo olevansa valmis vastaanottamaan ”soveliaan” osuuden EU-maihin mahdollisesti tulevista lapsista.

– Haluamme tukea Kreikkaa vaikeassa humanitaarisessa tilanteessa, joka koskee Kreikan saarilla noin 1 000-1 500:aa lasta, lausunnossa todettiin.

Suomi on aiemmin kertonut valmistelleensa perheettömien alaikäisten vastaanottamista Kreikan leireiltä.

Helmikuun lopulla Suomen hallitus kertoi tehneensä päätöksen 175 turvapaikanhakijan vastaanottamisesta Välimeren alueelta. Tarkoituksena on tuoda maahan erityisesti haavoittuvassa asemassa olevia, kuten lapsia ja yksinhuoltajaperheitä.

