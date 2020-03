Yhdysvaltain diplomaatit Turkkiin, Turkki jatkanut kostoiskujaan Syyriassa – myös EU:n on määrä pitää hätäkokouksia tällä viikolla

Yhdysvaltojen YK-lähettiläs Kelly Craft ja presidentti Donald Trumpin nimittämä Syyria-edustaja James Jeffrey vierailevat tänään Turkin pääkaupunki Ankarassa, kertoo turkkilaislehti Hürriyet.

Tapaamisen aiheena on Syyrian tilanne. Asiasta lehdelle kertovat nimettömät diplomaattilähteet. Yhdysvallat ei ole vielä vahvistanut asiaa.

Turkki on jatkanut kostoiskujaan Syyriaan sen jälkeen, kun 34 turkkilaissotilasta kuoli Syyrian hallinnon tekemässä iskussa.

Syyriassa ainakin 19 Syyrian hallinnon sotilasta on saanut surmansa Turkin joukkojen tekemissä lennokki-iskuissa, kertoo sotaa seuraava Syrian Observatory for Human Rights -järjestö.

Sotilaat kuolivat saattueeseen tehdyssä iskussa Jabal al-Zawiyan alueella ja toisessa iskussa Maaret al-Numanin kaupunkiin.

Iskut tehtiin vain muutamia tunteja sen jälkeen kun Turkki oli pudottanut kaksi Syyrian hävittäjää. Turkki kertoi hävittäjien lisäksi tuhonneensa myös kolme ilmatorjunnan asejärjestelmää.

Turkki kertoi jo aiemmin jatkavansa sotilasoperaatiotaan Syyrian hallintoa vastaan.

Jo lauantaina 26 Syyrian hallinnon sotilasta sai surmansa Turkin lennokki-iskussa Luoteis-Syyriassa.

Presidenttien määrä tavata torstaina

Syyrian sisällissota on kiihtynyt viime viikkoina. Venäjän tukemat Syyrian hallinnon joukot ovat pyrkineet valtaamaan maan viimeistä kapinallisten hallussa olevaa maakuntaa Idlibiä, kun taas Turkki tukee Syyrian kapinallisia.

Tilanne on aiheuttanut alueelle valtavan humanitaarisen kriisin. Syyrian hallinnon joukot ovat iskeneet muun muassa kouluja vastaan.

Luoteis-Syyriassa noin 900 000 ihmistä on paennut Idlibin taistelujen takia kodeistaan viime kuukausien aikana, kertoi helmikuun lopussa YK:n hätäaputoimisto OCHA. Toimiston mukaan heistä noin 170 000 elää taivasalla talvisissa oloissa.

Lämpötilat vajoavat alueella usein pakkasen puolelle, ja monilla seuduilla on lunta.

Syyriassa on meneillään suurin joukkopako sitten sisällissodan puhkeamisen yhdeksän vuotta sitten.

– Ankarat talviolot pahentavat entisestään kodeistaan paenneiden ihmisten kärsimyksiä, hätäaputoimisto totesi.

Tilanne Syyriassa ja etenkin turkkilaissotilaiden kuolema ovat kiristäneet Turkin ja Venäjän välejä. Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin on määrätavata torstaina Moskovassa Venäjän presidentti Vladimir Putin. Erdogan on kehottanut Putinia väistymään Idlibistä Turkin tieltä ja antamaan Turkin toimia yksin Syyrian hallinnon joukkoja vastaan.

YK:n turvallisuusneuvostossa Venäjä on estänyt jo aiemmin vetollaan päätöslauselman, jossa vaadittiin Luoteis-Syyriaan tulitaukoa.

Turkin lähentyminen Venäjän kanssa on kiristänyt Yhdysvaltain ja Turkin välejä, mutta Idlibin kriisissä ne ovat vaatineet yhdessä ratkaisua. Sotilasliitto Nato on kertonut seisovansa Turkin rinnalla sen sotilaisiin kohdistuneen iskun jälkeen. Sotilasliitto Nato syytti iskusta Syyrian hallinnon lisäksi Venäjää.

Turkki syyttää liittolaisiaan toimettomuudesta Idlibin kriisin ehkäisyssä

Turkki on viestittänyt, että se ei voi enää vastaanottaa uusia pakolaisia Idlibistä. Maassa on jo ennestään yli 4 miljoonaa pakolaista, joista arviolta 3,6 miljoonaa on syyrialaisia. Turkkilaisten asenteet syyrialaisia kohtaan ovat kiristyneet viime kuukausina muun muassa maan talouskriisin vuoksi.

Turkin presidentinkanslian lehdistöpäällikkö Fahrettin Altun syytti EU:ta ja Yhdysvaltoja siitä, että ne ovat jättäneet Turkin yksin niin pakolaiskriisissä kuin Idlibin tilanteen ratkaisussa.

– Jos aloitamme EU:sta, useat liittolaisemme eivät ole jakaneet taakkaamme kunnioittamalla poliittisia ja humanitaarisia velvollisuuksiaan. Emme ole saaneet mitään huomattavaa tukea toimissamme yrittää estää humanitaarinen kärsimys Idlibissä ja muualla Syyriassa.

– Tavoitteemme on ollut estää (Syyrian presidentti Bashar) al-Assadin hallinnon sotarikokset ja etniset puhdistukset ja uudet pakolaismäärät. Meidät on jätetty yksin tämän kanssa!, Altun kirjoitti tulistuneena Twitterissä

EU:n ministerit tapaavat tällä viikolla Syyrian sisällissodan kiihtymisen ja siitä seuranneen pakolaisongelman vuoksi. Sekä unionin sisä- että ulkoministerit kokoontuvat ylimääräisiin kokouksiin pohtimaan tilannetta.

Rajalla yhä paljon ihmisiä

Turkki ja EU solmivat vuonna 2016 pakolaissopimuksen, jossa Turkki sitoutui tehostamaan rajavalvontaansa ja vastaanottamaan Euroopasta palautettavia pakolaisia. Vastineena EU lupasi Turkille muun muassa taloudellista tukea pakolaisista huolehtimiseen.

Sopimus kuitenkin horjui viime viikolla sen jälkeen, kun Turkki kertoi sotilaidensa kuoleman jälkeen avaavansa rajat Eurooppaan.

Turkin Kreikan-vastaiselle rajalle oli jo lauantai-iltaan mennessä kerääntynyt noin 13 000 EU:hun pyrkijää, kertoi YK:n siirtolaisuusjärjestö IOM. Joukossa oli myös perheitä pienten lasten kanssa. IOM:n Turkin-operaation johtaja Lado Gvilavan mukaan valtaosa liikkeelle lähteneistä on nuoria miehiä.

Kreikan hallituksen edustaja Stelios Petsas sanoi sunnuntaina viranomaisten estäneen yli 4 000 laitonta maahantuloyritystä.

Turkin hallinto on kertonut huomattavasti suuremmista määristä. Sen mukaan rajan olisi ylittämässä yli 100 000 ihmistä. Turkkilaismedia on raportoinut bussikyydeistä ja takseista, jotka ovat kuljettaneet pakolaisia Turkin ja Kreikan vastaiselle rajalle.

