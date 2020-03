Australia kehottaa kansalaisiaan pysymään kotimaassa, Turkissa ensimmäinen koronaviruksen aiheuttama kuolema

Australia kehottaa kansalaisiaan pysymään kotimaassa koronaviruspandemian vuoksi. Pääministeri Scott Morrison julisti uusia matkustusrajoituksia lehdistötilaisuudessa keskiviikkona. Morrisonin mukaan nyt ei ole aika matkustaa ulkomaille.

Australia on myös päättänyt kieltää yli sadan hengen kokoontumiset sisätiloissa. Kielto ei koske julkista liikennettä, ostostentekopaikkoja ja kouluja.

Pääministerin mukaan Australian pitäisi varautua siihen, että poikkeukselliset olot jatkuvat vähintään puoli vuotta.

Australia on kertonut noin 450 koronavirustartunnasta. Kuolleita on toistaiseksi viisi.

Turkissa tartunnat lähes kaksinkertaistuivat

Turkissa on vahvistettu ensimmäinen koronaviruksen aiheuttama kuolema. Samalla tartuntojen määrän kerrottiin nousseen noin 50:stä lähes sataan.

Kuollut oli 89-vuotias, joka oli saanut tartunnan työntekijältään. Työntekijällä oli ollut yhteyksiä Kiinaan.

Maassa on tehty useita eri koronaviruksen ehkäisytoimia. Muun muassa koulut ja yliopistot päätettiin sulkea, kun todettuja tartuntoja oli vielä alle kymmenen. Lisäksi yhteisrukoukset moskeijoissa on peruttu.

Turkissa on myös voimassa matkustusrajoituksia useista maista.

Lähteenä myös Sydney Morning Herald.

https://www.smh.com.au/politics/federal/travel-warning-raised-indoor-mass-gatherings-over-100-people-prohibited-20200318-p54b85.html

STT

Kuvat: