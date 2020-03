Tutkija odottaa Bidenilta kädenojennusta Sandersin kannattajien suuntaan – ”Matematiikka ei enää oikein taivu sille, että Sanders voisi voittaa”

Demokraattien presidenttiehdokkaan valinnassa tilanne alkaa näyttää jo aika huonolta Bernie Sandersin kannalta, arvioi Turun yliopiston Pohjois-Amerikan tutkimuksen professori Benita Heiskanen.

Sanders kärsi sarjan tappioita tiistain esivaaleissa ja entinen varapresidentti Joe Biden vankisti asemaansa demokraattien todennäköisenä ehdokkaana. Toisin kuin neljä vuotta sitten, Sanders ei nyt kyennyt voittamaan Michiganissa.

– Ei se matematiikka enää oikein taivu sille, että Sanders voisi voittaa, Heiskanen sanoi STT:lle, kun tulokset olivat valmistuneet neljässä osavaltiossa kuudesta.

Vaaliasetelmassa on Heiskasen mukaan mielenkiintoista se, että monet äänestäjät näyttävät äänestävän omia etujaan ja näkemyksiään vastaan. Enemmistö demokraattien äänestäjistä kannattaa Sandersin ajamaa julkista terveydenhoitoa, mutta äänestää silti Bidenia.

– Ovensuukyselyjen mukaan se, kuka olisi paras ehdokas (Donald) Trumpia vastaan, peittoaa kaikki muut kysymykset.

Samalla herää kuitenkin kysymyksiä, onko muistikatkoista kärsivä ja välillä sammakoita suustaan päästävä Biden todella vahvin haastaja Trumpille, Heiskanen sanoo.

Varapresidenttivalinta voi ratkaista paljon

Kun Bidenin valinta ehdokkaaksi näyttää yhä varmemmalta, nousee kysymys hänen varapresidenttiehdokkaastaan entistä tärkeämmäksi. Alusta alkaen monet ovat pitäneet selvänä, että Bidenin pariksi tulisi musta nainen, esimerkiksi Georgian kuvernöörin paikkaa tavoitellut Stacey Abrams tai Kalifornian senaattori Kamala Harris.

Heiskasen mukaan nyt on mahdollista, että suurempi paino annetaan ehdokkaan kyvylle houkutella vaa’ankieliosavaltioiden äänestäjiä ja Sandersin tukijoita.

– Nyt tärkeä kysymys on kuitenkin se, mitä varapresidenttiehdokas tuo pöydälle. Bidenilla on jo vankka tuki mustien äänestäjien keskuudessa. Olisiko strategisesti järkevämpää hakea ehdokasta, joka tuo nuoret ja puolueen vasemmistosiiven?

Demokraattien mahdollisuuksiin vallata Valkoinen talo takaisin Trumpilta vaikuttaa olennaisesti se, saako puolue innostettua nuoret ja uudistusmieliset äänestämään.

– Jos olisin Biden, niin menisin kiireen vilkkaa neuvottelemaan Sandersin kanssa asioista, mitä hänen ohjelmastaan voitaisiin ottaa.

Bidenin kädennojennusta Sandersin kansanliikkeen suuntaan tarvitaan, koska Biden ärsyttää monia uudistusmielisiä, Heiskanen totesi.

Korona voi keikauttaa asetelmia

Vaaliasetelmaa tekee epävarmaksi myös koronaviruksen leviäminen Yhdysvalloissa. Se ei näytä olevan kenenkään hallinnassa.

Demokraatit ryhtyivät koronaviruksen takia varotoimiin ja ilmoittivat, että sunnuntaille suunniteltu seuraava vaaliväittely demokraattiehdokkaiden kesken järjestetään ilman yleisöä, kertovat amerikkalaismediat.

Sekä Biden, Sanders että Trump ovat yli 70-vuotiaita miehiä ja siten riskiryhmää.

Maan terveydenhoitojärjestelmän heikkoudet tulevat taudin levitessä selvästi esille. Yhdysvalloissa on kymmeniä miljoonia ihmisiä, joilta puuttuu sairausvakuutus. Paperittomat eivät uskalla karkotuksen pelossa hakeutua hoitoon, ja kodittomien mahdollisuudet saada hoitoa ovat nekin olemattomat.

– Yhdysvallat on aika räjähdysaltis pommi koronaviruksen suhteen, Heiskanen sanoo.

STT

