Tutkimus: Koronaviruksen kuolleisuusaste on alle prosentin

Koronaviruksen kuolleisuusaste on aiemmin arvioitua alhaisempi, kertoo tuore tutkimus.

Lääketieteellisessä Lancet-lehdessä julkaistu kansainvälisen tutkijaryhmän tutkimus päätyi arvioon, jonka mukaan 0,66 prosenttia tartunnan saaneista kuolee.

Lukema on alhaisempi kuin useimmissa aiemmissa arvioissa, joissa kuolleisuuden on katsottu olevan yli prosentin tai jopa useita prosentteja sairastuneista. Tutkimus pyrki ottamaan huomioon sen, kuinka paljon lieviä tapauksia jää tilastoimatta.

Lancetissa julkaistu tutkimus arvioi, että yli 80-vuotiaista tartunnan saaneista 7,8 prosenttia kuolee tautiin.

Lähteenä myös CNN.

https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30243-7/fulltext

https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-30-20-intl-hnk/index.html

STT

