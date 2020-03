Jury sekoitti yhdistetyn pakkaa

Ilkka Herola esitti aiheellisen kysymyksen Salpausselän yhdistetyn jälkeen ihmetellessään, mitä varten lajissa järjestetään mäkiosuuden varakilpailut. Lahdessa hypättiin sunnuntaina, eikä turvauduttu perjantain varakilpailuun, vaikka hyppääminen kehittyi lotoksi.

Lopputuloksissa kahdeksanneksi sijoittunut Herola ja kymmenenneksi jäänyt Norjan Jarl Magnus Riiber olivat juryn päätöksen uhreja. Japanin Akito Watabe löysi tuulenpuuskista täysosuman ja hiihti keulasta voittoon ennen Norjan Jörgen Graabakia ja Saksan Vinzenz Geigeria.

– Olen jäävi kommentoimaan juryn päätöstä, mutta varakisat ovat niitä tilanteita varten, kun kilpailua ei voida järjestää turvallisesti ja tasapuolisesti. Mikä rooli varakisoilla on, jos niitä ei käytetä, Herola ihmetteli mäkiosuuden läpivientiä.

Herola oli varakilpailussa kolmas puolen minuutin päässä kärjestä eli Riiberistä. Sunnuntain tuuliarpa jätti Herolan 15:nneksi puolentoista minuutin takaa-ajoasemaan ja Riiberin 16:nneksi.

Riiberin sijoitus alleviivasi olojen merkityksen, sillä hän on tottunut voittamaan mäkiosuudet ja on ottanut kauden aikana 13 maailmancupin voittoa ja kaksi kakkossijaa. Kymmenes sija ei ole linjassa siihen.

Herola menetti voittopaikan

Päätös harmitti Herolaa aivan erityisellä tavalla, sille hän menetti erinomaisen mahdollisuuden uran ensimmäiseen maailmancupin henkilökohtaisen kilpailun voittoon.

– Ei auta spekuloida, mutta kyllä muilla on kiire, jos pääsen hiihtoon kolmantena, Herola totesi.

– Nyt edelläni oli neljä cupin kovinta hiihtäjää, joten tilanne oli toivoton. Mäkitulokseni oli tavallaan ihan OK verrattuna kauden muihin kilpailuihin, mutta nyt joillekin edelläni tuli jouluja.

Menetettyään mahdollisuudet kärkisijoihin Herola tarjosi apua perään lähteneelle Riiberille.

– Lupasin aloittaa hitaasti ja kehotin tulemaan peesiin. Hän teki sen ja kävi kahdesti jopa vetämässä tässä stadionalueella. Se meni kyllä hyväntekeväisyyteen, kun vauhti kävi lopussa liian kovaksi hänelle, Herola naurahti.

Riiber kangistui lopussa Herolan peesistä puolen minuutin päähän.

Ketjureaktio pilaa ponnistuksen

Eero Hirvonen oli Salpausselän maailmancupissa 22:s, Arttu Mäkiaho 31:s, Leevi Mutru 34:s ja Olli Salmela 42:s.

Hirvonen onnistui mäessä paremmin kuin varakilpailussa, mutta hänellä riittää edelleen ongelmia ylämäen laskuasennossa.

– Aika peruskaava. Jään mäessä kauaksi ja yritän saada ladulla muita kiinni, hiihdossa kuusi sijaa kohentanut Hirvonen tiivisti.

Hirvosen ylämäen vauhteja jarruttaa suksien hankaaminen ladun reunoihin.

– Suksia ja siteitä säädetään erilaisilla kiiloilla niin, että suksi olisi mahdollisimman kantava ilmassa. Sen seurauksena niitä on vaikea hallita ylämäessä. Minulla sukset hankaavat reunoihin. Se vie vauhdit ja vaikuttaa vauhtimäen kaarella myös asentoon, Hirvonen kertoi.

Lopputuloksena Hirvonen ei saa energiaa ponnistukseensa.

STT

Kuvat: