Tyhjistä katsomoista perumisiin – FC Halikon futsalnaiset ja SoVon miehet eivät pelaa viikonloppuna

Tilanne Suomen futsal-sarjojen jatkumisesta vaihteli vilkkaasti perjantai-iltapäivään asti. Ratkaisu on lopulta se, että viikonloppuna ei pelata sen enempää futsalin otteluita kuin jalkapallon miesten Suomen cupin neljännesvälieriäkään. Muu Palloliiton kilpailutoiminta keskeytettiin jo torstaina maaliskuun loppuun asti.

Palloliiton liittohallitus päätti torstaina, että lauantainen miesten futsal-liigan runkosarjan päätöskierros pelattaisiin tyhjille katsomoille. Tässä aikeessa oltiin vielä perjantaina puoliltapäivin, jolloin myös Kampuksen Dynamon kakkosjoukkueen ja FC Halikon välinen naisten liigakarsintaottelu oli sunnuntain ohjelmassa.

Perjantaina iltapäivällä sarjat pistettiin jäihin. Päätökset miesten ja naisten liigojen sekä miesten Ykkösen jatkosta tehdään mahdollisimman nopeasti.

– Torstaina kuulimme vielä seuroja ja pelaajayhdistystä asiassa, ja heillä oli tahto pelata otteluita viikonlopun aikana. Osa joukkueista ilmoitti Palloliittoon perjantaina olevansa estyneitä pelaamaan koronaviruskaranteenin vuoksi, joten päätös kaikkien otteluiden peruutuksesta oli ainut järkevä mahdollisuus tässäkin valossa, kertoo Palloliiton kilpailutoimenjohtaja Pekka Soini tiedotteessa.

FC Halikko ja KaDy 2 ehtivät pelata viime sunnuntaina liigakarsinnan ensimmäisen osaottelun, jonka Halikko voitti kotikentällään maalein 3–2. Karsinnan hävinneen joukkueen piti jatkaa seuraavaan karsintavaiheeseen liigan viimeistä edellistä joukkuetta vastaan. Myös liigan runkosarja jäi siis yhden kierroksen verran kesken.

– Suoraan sanottuna on aivan hirvittävä pettymys, ettei toista ottelua päästä nyt pelaamaan. Tämä karsinnan saaminen loppuun jää niin pienestä kiinni. Toisaalta urheilu on urheilua, ja tässä on kyse suuremmista asioista, toteaa FC Halikon päävalmentaja Ari Peltola.

Someron Voima Futsalin piti pelata lauantaina viimeinen miesten runkosarjaottelu vieraskentällä Akaa Futsalia vastaan. SoVon manageri Jarkko Ihalainen uskoo, että se olisi ollut samalla kauden viimeinen peli.

– Arvioni on, että tämä kausi on tässä. Henkilökohtainen ajatukseni on, ettei tilanne koronaviruksen suhteen muutu lähiviikkoina ainakaan parempaan suuntaan.

Ihalainen kyseenalaisti jo ennen ottelujen perumispäätöstä tyhjille katsomoille pelaamisen mielekkyyden.

– Siinäkin tapauksessa matkustaminen tulee aina eteen. Meilläkin on pelaajia, jotka joutuvat kulkemaan junassa. Olisimme hotelleissa ja muutenkin väkijoukoissa ottelutapahtumien aikana, vaikka yleisöä ei olisikaan.

Veikkausliiga alkaa kesäkuussa

Jalkapallon Veikkausliiga aiotaan aloittaa kesäkuussa. Alkuperäisessä otteluohjelmassa aloittamispäivä oli 11. huhtikuuta.

Veikkausliigan julkaisemassa tiedotteessa todetaan, että tiiviillä aikataululla pelattavaa kautta voidaan tarvittaessa pidentää marraskuun osalta. Veikkausliigassa siirryttiin viime kaudeksi malliin, jossa joukkueet pelasivat pääsääntöisesti 27 ottelua aiemman 33:n sijaan. Ottelumäärä aiotaan säilyttää samalla tasolla.

Myös naisten pääsarja, nimeltään Kansallinen Liiga, alkaa suunniteltua myöhemmin. Kauden ensimmäiset ottelut oli merkitty ohjelmaan 28. maaliskuuta.

Miesten Kakkosen osalta päätöksiä mahdollisista muutoksista ei ollut vielä perjantai-iltapäivänä tehty. Salon Palloilijoiden on tarkoitus aloittaa kausi 25. huhtikuuta kotiottelulla FC Espoota vastaan.

– Seuratoimijan näkökulmasta huomattavasti Kakkosen kalenteria suurempi haaste on juniorisarjojen tilanteessa. Junnupelien olisi pitänyt alkaa maaliskuun aikana, ja niiden ottelujen sijoittaminen uudelleen kalenteriin on melkoisen hankalaa, totesi SalPan edustusjoukkueen päävalmentaja ja seuran valmennuspäällikkö Ilkka Virtanen.