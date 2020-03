Työpendelöintiä Suomen ja Viron välillä ei enää sallita sunnuntaista alkaen

Suomen sisärajan ylittäminen pysyvän työsuhteen perusteella on sunnuntaista alkaen sallittua vain Ruotsin ja Norjan rajoilla olevilla luontaisilla työssäkäyntialueilla, kertoo Rajavartiolaitos.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) on ohjeistanut tarkentamaan sisärajojen rajanylityskäytäntöjä koronaviruksen leviämisen aiheuttaman sisäisen turvallisuuden uhan torjumiseksi. Hallitus linjasi rajanylityskäytäntöjen muutoksesta myöhään eilen illalla.

Käytännössä muutos tarkoittaa, että työpendelöinti Suomen ja Viron välillä ei ole enää sallittua sunnuntaista alkaen.

Muutoksen seurauksena työvoiman saatavuus rakennusalalla voi vaikeutua.

– Kyllä tällä on tietenkin iso vaikutus, sanoo Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell STT:lle.

Randellin mukaan pääkaupunkiseutu, Tallinna ja Viro muodostavat yhtenäisen rakennusteollisuuden työssäkäyntialueen, jossa työvoiman liikenne on ollut päivittäistä tai ainakin viikoittaista.

– Jos työvoimaa poistuu työmailta merkittävissä määrin, se on ensimmäinen uhkakuva toiminnan jatkuvuuden kannalta.

”Nyt ei ole aika lähteä pois Suomesta”

Pääkaupunkiseudun ja muun Etelä-Suomen rakennustyömailla ulkomaisen työvoiman osuus on ollut noin kolmanneksen.

– Sitä on hyvin vaikea täysimääräisesti korvata millään muulla työvoimalla, Randell sanoo.

Rakennusteollisuus on pyrkinyt ohjeistamaan, että EU-kansalaiset ja ne, joilla on oleskelulupa Suomessa, voivat jatkaa työskentelyä Suomessa.

– Nyt ei ole aika lähteä pois Suomesta, koska rakentamista tullaan työmailla jatkamaan mahdollisimman normaalisti.

Hänen mukaansa selvää kuitenkin on, että rakennusalan yritykset noudattavat viranomaisohjeita koronavirukseen varautumisessa.

Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi kertoi eilen STT:lle, että Suomessa on keskimäärin 20 000-25 000 ulkomaista rakentajaa pääosin Virosta, Puolasta ja Venäjältä.

– Kun rajat menevät kiinni, Suomessa olevat jatkavat töitä, jos työmaalla rakentaminen jatkuu, Harjuniemi sanoi.

STT

