Ukrainassa lisää koronatoimia, maa sulkee julkisen liikenteen ja julkiset tilat

Ukraina ilmoitti myöhään eilen uusista koronatoimenpiteistä. Maa sulkee niin julkisen liikenteen, baarit, ravintolat kuin ostoskeskukset hillitäkseen koronaviruksen leviämistä.

Toimenpiteistä kerrottiin sen jälkeen, kun presidentti Volodymyr Zelenskyi oli luvannut ”rajuja ja todennäköisesti epäsuosittuja” toimia.

Ukraina on myös muun muassa sulkenut rajansa ulkomaalaisilta ja kieltänyt yli kymmenen ihmisen julkiset tapaamiset.

Ukrainassa on varmistettu seitsemän koronavirustartuntaa. Tiettävästi maassa yksi ihminen on kuollut virukseen.

Ihmisiä hätistellään rannoilta Rio de Janeirossa

Brasiliassa Rio de Janeirossa viranomaiset hätistelevät ihmisiä rannoilta koronavirushuolien vuoksi. Viranomaiset kiertävät rannoilla huutamassa käskyjä megafoneihin, jotta ihmiset lähtisivät koteihinsa.

Rio de Janeiron osavaltion kuvernööri kertoo olevansa valmis lähettämään sotilaspoliisit hätistämään ihmiset kotiinsa, jos nykyiset keinot eivät toimi.

Myös suosittuja nähtävyyksiä on suljettu yleisöltä, kuten Rio de Janeiron Kristus-patsas.

Rio de Janeirossa on varmistettu 31 koronavirustartuntaa, kun koko Brasiliassa niitä on tiettävästi yli 230. Maassa ei ole raportoitu koronaviruksen aiheuttamista kuolemantapauksista.

STT

Kuvat: