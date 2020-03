Ulkomailta tuotujen koronavirustartuntojen määrä nousussa Kiinassa

Kiinassa ulkomailta peräisin olevien koronavirustartuntojen määrä on nousussa. Maan viranomaiset kertoivat sunnuntaina yhteensä 16 ulkomailta tuodusta tartunnasta. Tartuntoja löytyi yhteensä viidestä maakunnasta ja muun muassa Pekingistä sekä Shanghaista.

Kiinasta on löytynyt jo toistasataa ulkomailta tuotua tartuntaa, mikä on herättänyt pelkoa siitä, että epidemia röyhähtää uudelleen ulkomailta tuotujen tartuntojen vuoksi.

Kiinan viranomaiset ovat tiukentaneet ulkomailta tulevien seulontaa tartunnan varalta. Esimerkiksi kaikki Pekingiin ulkomailta palaavat joutuvat kahden viikon karanteeniin.

Hubeissa lievennettiin lauantaina tammikuusta saakka voimassa olleita liikkumisrajoituksia edelleen. Jo tiistaina kerrottiin, että vähäisen ja keskitason tartuntariskin alueilla voi liikkua vapaasti maakunnan sisällä. Matkat pois Hubeista ovat kuitenkin edelleen kiellettyjä eikä Wuhanin eristystä olla purkamassa.

Kiinan sisäisiä tartuntoja oli neljä, kaikki Hubein maakunnan pääkaupungissa Wuhanissa, mistä viruksen katsotaan lähteneen liikkeelle joulukuussa. Kymmenen ihmistä kuoli virukseen, hekin kaikki Wuhanissa.

Virukseen on kuollut Kiinassa liki 3 200 ihmistä, ja yli 80 000 on saanut tartunnan.

STT

