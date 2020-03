Unkarin hallitukselle kasataan entistä enemmän valtaa koronaepidemian keskellä

Unkarissa parlamentti on odotetusti hyväksynyt uuden koronapoikkeuslain. Se antaa pääministeri Viktor Orbanin hallitukselle laajat lisävaltuudet maan johtamiseen.

Hallitus voi muun muassa jatkaa poikkeustilaa omalla päätöksellään ilman parlamentin myötävaikutusta. Lisäksi koronaepidemiasta tai sen vastaisista toimista valeuutisia levittävät henkilöt voidaan tuomita enimmillään jopa viiden vuoden vankeuteen.

Muun muassa kansalaisjärjestöt ja EU:n komissio ovat arvostelleet lakia. Sen on katsottu antavan kansallismieliselleOrbanillerajattomat valtaoikeudet. Lisäksi valeuutispykälän pelätään johtavan siihen, että lehdistön jo ennestään huonot toimintaedellytykset heikkenevät entisestään.

Oppositio torjui lain parlamentissa viime viikolla, mutta tämän päivän käsittelyssä se voitiin hyväksyä pienemmällä enemmistöllä. Orbanin Fidesz-puolueella on parlamentissa tukeva kahden kolmasosan enemmistö.

Oppositio on vaatinut lakiin selvää määräaikaa, esimerkiksi kolmea kuukautta, sen voimassaololle.

Voimaan pikavauhtia?

Lukuisat eurooppalaiset instituutiot ja järjestöt ovat arvostelleet lakiesitystä. Orban on vastannut ”Euroopan pilkunviilaajille” toivomalla näiden pitävän huolen omista asioistaan.

– Jos he eivät voi auttaa, niin lopettakaa ainakin yritykset estää unkarilaisia puolustautumasta (virusta vastaan), Orban sanoi viime perjantaina.

Maahanmuuttovastainen Orban on saanut lisää tuulta purjeisiinsa myös siitä, että ensimmäisten Unkarissa vahvistettujen tartuntatapausten joukossa oli iranilaisia opiskelijoita. Unkari sulki jo jokin aika sitten maan rajat kaikilta muilta kuin oman maan kansalaisilta.

Unkarissa oli maanantaihin mennessä vahvistettu vajaat 450 koronavirustartuntaa ja 15 kuolemaa.

Hallituksen mukaan uusi lakipaketti voi tulla voimaan jo tänä iltana, jos parlamentin puhemies ja presidentti allekirjoittavat sen viipymättä.

STT

