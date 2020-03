Uran liigataival uhattuna – verovelkainen seura päästi avainpelaajansa Puolaan

Toista kauttaan Korisliigassa pelaavan Kaarinan Ura Basketin taival pääsarjassa uhkaa päättyä kuluvaan kauteen.

Turun Sanomat uutisoi viime viikolla, että Ura Basketin liigajoukkueen taustayhtiö VS Basket Oy poistettiin ennakkoperintärekisteristä, koska se ei ole toimittanut veroilmoitustaan verottajalle.

VS Basket Oy ilmestyi jo marraskuussa protestilistalle 16 545 euron verovelan takia. Turun Sanomien mukaan tällä hetkellä verovelkaa on noin 14 000 euroa.

Korisliigan lisenssivaatimusten taloudellisiin ehtoihin kuuluu, että kaikki velvoitteet niin pelaajille, verottajalle kuin esimerkiksi vakuutusyhtiölle on oltava suoritettu toukokuun loppuun mennessä.

VS Basketin hallituksen puheenjohtaja Mikko Granström kertoi Turun Sanomille, että seuran hankalaa taloustilannetta on pahentanut isoimman yhteistyökumppanin myöhästynyt maksu, joka on noin 30 000 euroa. Hän ei kertonut yhteistyökumppanin nimeä.

Ura Basket teki kauden alla yhteistyösopimuksen Tallinnassa pääkonttoriaan pitävän Feniks Gamingsin kanssa. Yhteistyön näkyvin merkki oli liigajoukkueen nimen muuttuminen muotoon ”Ura Basket eGameStars”.

Ura Basket on Granströmin mukaan hakemassa myös uutta pääomaa uusilta sijoittajilta. Tällä hetkellä VS Basketista omistaa 90 prosenttia Ura Basket ry ja kymmenen prosenttia luxemburgilainen sijoittaja Pierre Ernst sekä toinen yksityishenkilö.

Ura Basket otti lauantaina pudotuspelihaaveiden kannalta tärkeän kotivoiton Kouvoista. Ottelun ratkaisija oli 24 pistettä heittänyt Darious Moten.

Ura Basket oli kuitenkin heittänyt pyyhkeen kehään jo ennen Kouvot-ottelua: maanantaina seura tiedotti, että Moten siirtyy loppukaudeksi Puolan liigaa pelaavaan Trefl Sopotiin.

– Tarjous oli sitä luokkaa, ettemme kerta kaikkiaan puhtaalla omatunnolla voineet jarruttaa hänen siirtymistään, Granström perusteli seuran nettisivuilla.

Ura Basket tulee siis pelaamaan runkosarjan viimeisen neljänneksen vähintään yhden ulkomaalaispelaajan vajauksella. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että haaveet pudotuspeleistä voi haudata.

KTP sekoittaa pakkaansa

Korisliigan siirtoajan viimeiset päivät olivat totutun rauhallisia muualla paitsi Kotkassa.

Sarjanelonen KTP oli viimeiseen asti hankkimassa Karhubasketissa vaille roolia jäänyttä Juan Davis junioria, mutta siirto kariutui loppumetreillä.

Maanantaina Koripalloliiton seurasiirtotiedostoon kuitenkin ilmestyi Tommy Hamiltonin nimi. KTP:n riveihin siirtyvä 210-senttinen Hamilton pelasi alkukauden Rakveressa Virossa. KTP ei ole toistaiseksi tiedottanut siirrosta.

Lisäksi KTP on lisännyt joukkueeseen DeAndre Danielsin nimen. Daniels pelasi alkukauden KTP:ssä, mutta loukkaantui marraskuussa. Tällä hetkellä Daniels kuntouttaa itseään puolisonsa luona Belgiassa.

KTP:n nettisivuilla kuitekin kerrottiin, että joukkue haki lisävahvistusta, koska Cullen Russolla ja JayVaughn Pinkstonilla “on ollut tekemisessään asennevamma”. Uusilla hankinnoilla olisi haluttu osoittaa, että “heidän asemansa joukkueessa ei ole itsestäänselvyys”.

Pinkston ei ollut reisivamman vuoksi KTP:n kokoonpanossa maanantaina Kauhajoella. Karhubasket voitti KTP:n 88–75.