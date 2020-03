Useat Euroopan maat kertovat ensimmäisistä koronaan kuolleista, varotoimet jyrkkenevät: Viro ei vastaanota kansainvälisiä risteilyaluksia, kouluja suljetaan ympäri Eurooppaa

Useat Euroopan maat kertoivat torstaina ensimmäisistä koronaviruksen aiheuttamista kuolemantapauksista. Kuolonuhreista ovat ilmoittaneet ainakin Kreikka, Puola ja Itävalta.

Itävallassa kuoli 69-vuotias mies, joka oli hiljattain palannut Italiasta. Kreikassa ensimmäinen koronaviruksen vaatima kuolonuhri oli 66-vuotias mies. Hän oli jonkin aikaa sitten palannut matkoilta Israelista ja Egyptistä. Puolassa kuoli 57-vuotias nainen.

Myös uusien tartuntojen määrä on jatkanut kasvuaan. Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan koronavirus on kuitenkin edelleen hallittavissa oleva pandemia, kunhan valtiot tehostavat toimiaan sen torjumiseksi.

WHO:n johtajan Tedros Adhanom Ghebreyesusin mukaan järjestö on syvästi huolissaan siitä, että jotkut maat eivät ole poliittisesti riittävän sitoutuneita toimimaan vaadittavalla tavalla taudin saamiseksi kuriin.

– Meidän täytyy vähentää taudin leviämistä, jotta voimme pelastaa ihmishenkiä. Siksi meidän pitää löytää ja eristää niin monta tartunnan saanutta ihmistä ja heidän lähikontaktiaan, kuin pystymme, Ghebreyesus sanoi.

Viro ei ota enää vastaan risteilyaluksia

Viro ei ota satamiinsa vastaan kansainvälisiä risteilyaluksia toukokuun alkuun saakka. Maan sisä- ja valtiovarainministerit viestittivät, että myös muun laivaliikenteen jatkaminen Ruotsiin ja mahdollisesti myös Suomeen on harkinnassa.

Viron parlamentissa aiemmin päivällä puhunut pääministeri Jüri Ratas kuvasi maan olevan koronahätätilassa. Virossa myös harkitaan koulujen sulkemista pariksi viikoksi, kuten Liettuassa on jo päätetty.

Virossa yli sadan hengen kokoontumiset vaativat erityisluvan viranomaisilta.

Yhdysvaltalainen Princess Cruises puolestaan keskeyttää risteilynsä kaikkialla maailmassa 60 päiväksi koronaviruspandemian vuoksi. Yhtiön tiedotteen mukaan keskeytys koskee kaikkia 18:aa risteilyalusta tästä päivästä toukokuun 10. päivään asti.

Princess Cruises -yhtiön Diamond Princess -alus oli pitkään karanteenissa Japanissa, kun yli 700 matkustajaa sai virustartunnan ja useita kuoli. Kalifornian rannikolle koronaviruksen vuoksi jumiin jäänyt Grand Princess kuului samalle yhtiölle.

Espanjassa lähes 3 000 tartuntaa

Useat maat ovat päätyneet sulkemaan kouluja ja päiväkoteja viruksen takia. Torstaina koulujen sulkemisesta kokonaan tai osittain kertoivat ainakin Sveitsi, Norja ja Irlanti.

Irlannin pääministeri Leo Varadkar ilmoitti, että myös yli sadan hengen sisätilaisuudet ja yli 500 ihmisen ulkotilaisuudet peruutetaan.

– Emme ole ennen nähneet tällaista pandemiaa. Liikumme kartoittamattomalla alueella, Varadkar sanoi.

Keskiviikkona Tanska ilmoitti sulkevansa kaikki julkiset koulut ja päiväkodit kahdeksi viikoksi maanantaista alkaen.

Espanjassa koko hallitus lähetettiin koronatesteihin, koska tasa-arvoministeri Irene Montero sai koronavirustestistä positiivisen tuloksen. Ministerin kerrottiin voivan tartunnasta huolimatta hyvin.

Montero ja hänen kumppaninsa, toinen varapääministeri Pablo Iglesias, olivat torstaina karanteenissa koronatilanteen takia.

Espanjassa oli havaittu torstaihin mennessä lähes 3 000 koronatapausta, joista iso osa Madridin alueella. Tautiin oli kuollut yli 80 ihmistä.

Kiina: Koronahuippu ohitettu

Kiinassa koronatartuntojen määrä on ollut viime ajat laskussa. Viranomaiset kertoivat, että torstaina uusia tartuntoja tilastoitiin koko maassa vain 15, mikä on alin määrä sitten epidemian puhkeamisen.

Viranomaisten mukaan koronavirustapauksissa huippu onkin ohitettu, ja suunta on alaspäin. Viranomaisten antamien tietojen paikkansapitävyyttä on tosin aiemminkin kyseenalaistettu.

Kaikkiaan Kiinassa on todettu yli 80 000 koronavirustartuntaa ja lähes 3 200 ihmistä on kuollut.

https://www.princess.com/news/notices_and_advisories/notices/global-ship-operations-pause.html

STT

Kuvat: