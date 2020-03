Uskelan koulussa valmistuu koululaisooppera

Kuusikymmentä oppilasta kuuntelee Uskelan koulun liikuntasalissa korvat tarkkoina, kun Kansallisoopperan ohjaaja Anna Nora antaa ohjeita.

Uskelan koululaiset ovat päässeet mukaan ainutkertaiseen projektiin, jossa he saavat toteuttaa koululaisoopperan yhteistyössä Kansallisoopperan kanssa. Tähän asti koululla on harjoiteltu oopperaa itsenäisesti. Maanantaina he saivat Kansallisoopperasta vieraakseen kapellimestari Martin Segerstrålen ja ohjaaja Anna Noran, joiden kanssa esitystä käytiin yhdessä läpi.

– Olemme harjoitelleet lauluja ja kohtauksia kuutisen viikkoa. Nyt Anna Nora tuli käymään oppilaiden kanssa läpi näyttämötyöskentelyä. Ihmettelen kyllä lasten omaksumiskykyä: kuinka nopeasti he sisäistävät, mistä on kyse ja mitä pitää tehdä, kuvailee luokanopettaja Tiina Koski .

– Esitykseen on aikaa kolme viikkoa. Nyt saamme ammattilaisilta palautetta, miten voimme jatkaa harjoittelua tästä eteenpäin.

Oppilaiden on täytynyt ottaa haltuun 13 laulua ja kohtausta. Esimerkiksi neljäsluokkalainen Cecilia Ruzza ja kuudesluokkalainen Jenni Erkkilä ovat tehneet sen innolla.

– On se ollut hiukan vaikeaa, mutta eniten kuitenkin hauskaa. Osaamme jo melkein kaikki laulut ulkoa, he riemuitsevat.

Uskelan koululla on ollut onni päästä yhdeksi niistä kymmenestä koulusta, jotka saavat tänä keväänä esittää Ihmepoika A -koululaisoopperan. Hankkeeseen oli avoin haku Kansallisoopperan verkkosivuilla.

– Valituista kouluista seitsemän on pääkaupunkiseudulta ja kolme muualta Suomesta: Oulusta, Iisalmesta ja Salosta, kertoo luokanopettaja Virpi Turunen.

Ihmepoika A on jo seitsemäs Kansallisoopperan tilaama koululaisooppera. Kansallisoopperan koululaisoopperaprojektien tavoitteena on lisätä oppilaiden itsetuntemusta, vahvistaa sosiaalisia vuorovaikutustaitoja, tutustuttaa oopperaan taidemuotona sekä luoda voimaannuttava kokemus yhteisen tekemisen avulla.

Ihmepoika A :n on säveltänyt Timo Hietala ja käsikirjoittanut rap-artisti Karri Miettinen eli Paleface . Sen ensi-ilta oli vuonna 2017, ja samana vuonna se palkittiin kansainvälisessä Young Audiences Music Awards -kilpailussa vuoden parhaana oopperana.

Ooppera kertoo pakolaispojasta, joka menettää vanhempansa ja päätyy Suomeen. Poika on saanut isältään maagisen soittimen, jolla voi pysäyttää ajan. Koulussa hän kohtaa koulukiusaajan ja suomalaiset ennakkoluulot. Koulun talonmies pitää pojan puolia, ja kotitalousopettaja opettaa hänelle maailman monimuotoisuutta. Mutta mitä tapahtuu, kun koulu uhataan sulkea?

– Esitys käsittelee useita teemoja: pakolaisuutta, ennakkoluuloja, sukupuolirooleja sekä koulujen lakkauttamista ja säästämistä. Koulujen lakkauttaminen on meillä Uskelan koulussa tosi ajankohtainen aihe, ja huomaa, että oppilaat suhtautuvat tähän aika tunteella. Muutamassa laulussa se näkyy ja kuuluu ehkä enemmänkin kuin oli tarkoitus, Turunen toteaa.

Esitystä koordinoiviksi opettajiksi ryhtyivät musiikkiluokkia opettavat Tiina Koski ja Virpi Turunen sekä teatteria harrastava luokanopettaja Minna Isojunno. He osallistuivat Kansallisoopperan järjestämään koulutukseen ja saivat aiheeseen liittyvän materiaalipaketin.

Esiintyjiksi valittiin 60 oppilaan ryhmä 4–6-luokkalaisia. Lisäksi oppilaista valittiin tiimit, jotka hoitavat esityksen tiedotuksen ja markkinoinnin, valaistuksen sekä tekevät käsiohjelman. Kaikki halukkaat saivat ilmoittautua mukaan, ja halukkaita riitti.

– Kaikki eivät valitettavasti edes mahtuneet mukaan, Turunen sanoo.

Kansallisooppera tarjoaa esityksen lavasteet ja puvut, jotka tuodaan Saloon esitystä edeltävänä iltana.

– Silloin tarvitaan varmasti vanhempaintoimikunnan apua. Vanhempaintoimikunta hoitaa myös lipunmyynnin, Turunen kertoo.

Kansallisooppera tuo esitykseen myös kahden hengen orkesterin sekä solistit. Koulun talonmiehen roolissa nähdään sopraano Hedvig Paulig , häirikkönä tenori Petri Bäckström ja köksänä salolaislähtöinen baritoni Riku Pelo .

– Esityksessä on vaihtuva roolitus, ja hauskaa on, että me saimme Rikun, Koski hymyilee.

Esityspäivänä ooppera esitetään Salon Urheilutalolla kahdesti: klo 14 alkavan kenraaliharjoituksen yleisönä ovat kaikki Uskelan koulun oppilaat ja klo 18 on yleisöesitys. Esitys kestää 45 minuuttia.

Ihmepoika A -koululaisooppera Uskelan koulun ja Kansallisoopperan yhteistyönä 23. maaliskuuta klo 18 Salon Urheilutalolla (Perniöntie 9).