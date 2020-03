Uuden lastensairaalan henkilökunnalla uusia koronavirustartuntoja – myös kaksi potilasta perheineen altistunut

Helsingin Uuden lastensairaalan syöpä- ja elinsiirto-osaston henkilökuntaan kuuluvilla on todettu lisää koronavirustartuntoja, kertoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Hus.

Hus ei tiedotteessaan kerro, kuinka monta uutta tartuntaa on todettu.

Uusien tartuntojen osalta on selvitetty altistuneet, ja 19 työntekijää on asetettu karanteeniin. Lisäksi kaksi potilasta perheineen on altistunut.

Hus kertoi torstaina koronavirustartunnasta lasten syöpä- ja elinsiirto-osaston hoitajalla.

STT