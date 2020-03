Uuden seurakuntatalon hintalappu liikaa – Somerniemellä jatketaan nykyisillä tiloilla

Uuden seurakuntatalon tekeminen Somerniemelle maksaisi reilusti yli puoli miljoonaa euroa. Someron kirkkoneuvosto sai talosta hinta-arvion kokoukseensa.

– Hintalappu on sellainen, että selvittely uuden talon osalta jää tähän, seurakunnan talouspäällikkö Kirsi Parviainen sanoo.

Kirkkoneuvosto päätti, että nykyinen seurakuntatalo kunnostetaan vesivahingon jäljiltä käyttökuntoon. Marraskuussa tapahtuneen vesivahingon jäljet on talosta muuten korjattu, mutta keittiöön tarvitaan uudet kalusteet.

– Seurakuntatalo otetaan jälleen käyttöön, kunhan koronatilanne sen sallii, Parviainen toteaa.

Kirkkoneuvosto päättää kevään aikana, miten ja missä järjestyksessä seurakuntatalossa aletaan tehdä rakennuksen vaatimia muita remontteja.

Vuonna 1975 valmistuneessa talossa on runsaasti kunnostustarpeita, sillä muun muassa talon ulkolaudoitus, ikkunat ja ulkokatto pitää uusia. Lisäksi talossa on öljylämmitys, mikä kasvattaa talon käyttökustannuksia. Jätevesijärjestelmä on sen sijaan jo uusittu.

Seurakuntatalon vaatimien välttämättömien korjausten hinnaksi on arvioitu yhteensä yli 200 000 euroa.

– Talo jää Somerniemelle, joten sitä korjataan nyt vaiheittain, jotta se pysyy käyttökunnossa, Parviainen huomauttaa.

Kirkkoneuvosto antoi aiemmin Somerniemen kappeliseurakunnan tehtäväksi miettiä seurakuntatalolle lisää käyttöä. Kappelineuvosto löysi talolle erilaisia käyttökohteita.

Seurakuntatalossa on pidetty hautajaisia ja jonkin verran syntymäpäiviä, mutta kappelineuvosto korostaa talon soveltuvan myös kaste-, rippi- ja ylioppilasjuhliin.

Neuvoston paikallisille yhdistyksille tekemässä kyselyssä nousi esille muun muassa kesätoripäivinä pidettävä kahvio taidenäyttelyineen, sillä Somerniemen suosittu kesätori sijaitsee seurakuntatalon vieressä. Ehdotusten joukossa olivat myös musiikkiteatterin harjoitukset, SPR:n kohtaamiskahvila, käsityöillat sekä erilaiset ruoka- ja leivontakurssit.

Kappelineuvosto toteaa, että yhteistyötä voisi tehdä myös kansalaisopiston ja Eläkeliiton kanssa.