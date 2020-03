Uudenmaan rajalla käännytettyjen osuus jäi maanantaiaamun liikenteessä 1,7 promilleen

Poliisi käännytti maanantain työmatkaliikenteessä selvästi vähemmän Uudenmaan maakuntarajalle tulijoita kuin viikonloppuna. Täysin aukottomasti ei poliisin mukaan ole mahdollista varmistaa, että jokainen rajanylittäjä on hyväksyttävällä asialla.

– Tällaisella lyhyellä tarkastustoiminnalla ei pystytä aukottomasti selvittämään liikkumisen perusteita. Henkilöllä saattaa olla välttämätön syy, joka on jollakin tavoin arkaluonteinen, sanoo komisario Jarmo Heinonen Helsingin poliisista.

Poliisilla ei tyypillisesti ole valtuuksiakaan lähteä penkomaan, miten hyvin perusteltu kansalaisen halu ylittää Uudenmaan maakuntaraja on. Heinonen kehottaakin harkintaan ja vastuuntuntoon.

– On syytä muistaa, että ihmisten liikkumista rajoitetaan, jotta hidastetaan koronaviruksen leviämistä, hän sanoo.

Työmatkalaisille poliisi suosittelee kirjallista todistusta työnantajalta. Mitään määrämuotoa lupalapulle ei ole.

– Laadukas todistus sujuvoittaa toimintaa. Paperista on hyvä käydä ilmi, ketä lupa koskee, missä henkilö on töissä ja mitkä ovat hänen työtehtävänsä, opastaa Heinonen. Hän lisää vielä, että etätyö on suositeltavaa, jos siihen vain on mahdollisuus.

Viikonloppuna jotkut kokeilivat onneaan

Heinosen mukaan Uudenmaan rajalla käännytettiin alkuvaiheessa viitisen prosenttia ylitystä yrittäneistä. Maanantaiaamun työmatkaliikenteessä käännytettyjen osuus oli selvästi pienempi.

– On ollut tapauksia, joissa ihminen on itse arvioinut liikkumisensa välttämättömämmäksi kuin viranomainen on sen arvioinut. On ollut myös heitä, jotka ovat olleet lähinnä koettamassa onneaan, kertoo Heinonen.

Poliisi tiedotti maanantaina, että keskiyön ja aamuyhdeksän välillä tarkastuspisteille tuli 14 474 ajoneuvoa. Niistä 24 käännytettiin takaisin. Käännytettyjen osuus oli siis noin 1,7 promillea – huomattavasti vähemmän kuin viikonloppuna.

Sunnuntaina maakuntarajan tarkistuspisteille saapui kaikkiaan 19 573 ajoneuvoa, joista käännytettiin 397. Junamatkustajia oli sunnuntaina 824, joista poliisi käännytti 13.

Komisario Heinosen mukaan aina on mahdollista, että joku pyrkii mökille työnantajan lupalapun turvin tai lähtee ylittämään maakuntarajaa metsiä pitkin rinkka selässä.

– Kyllähän tällainen valvonta jättää mahdollisuuden väärinkäytöksille, kaikki systeemit mahdollistavat väärinkäytökset. En voi väittää kovin suurta arvostusta osoittavani henkilölle, joka sellaiseen ryhtyy, hän sanoo.

STT

Kuvat: