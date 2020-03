Uusi-Seelanti julkisti massiivisen tukipaketin vaimentamaan koronaviruksen aiheuttamaa iskua talouteen

Uusi-Seelanti on julkistanut jättimäisen tukipaketin, jolla pyritään vaimentamaan koronaviruksen aiheuttamaa iskua maan taloudelle.

Pääministeri Jacinda Ardern kertoi tiistaina 7,3 miljardin Yhdysvaltain dollarin eli noin 6,5 miljardin euron paketista.

Uuden-Seelannin talousministeri Grant Robertsonin mukaan taantuma on lähes varma, mutta paketin pitäisi auttaa sen vaikutusten taltuttamisessa. Luvassa on muun muassa palkkatukea, verohelpotuksia ja satsauksia terveydenhuoltoon.

Robertson nosti puheenvuorossaan esiin Uuden-Seelannin maailmankuulun rugbymaajoukkueen, jota kutsutaan All Blacks -lempinimellä. Ministerin mukaan kansakunnalla on vastuksenaan hallitsematon ulkopuolinen voima, joka aiheuttaa hävitystä ympäri maailmaa.

– Ei ole parempaa puolustuslinjaa kuin All Blacksilla on. Näin on myös meidän kohdallamme, kun kohtaamme tämän viruksen.

Uudessa-Seelannissa on todettu kahdeksan koronavirustartuntaa, eikä kenenkään tiedetä toistaiseksi kuolleen virukseen. Maan asukasluku on 4,8 miljoonaa.

Uusi-Seelanti on asettanut tiukkoja matkustusrajoituksia, jotta tartuntamäärät eivät kasvaisi yhtä paljon kuin muualla maailmassa on nähty. Pääministeri Ardernin mukaan talouden tukipaketti noudattaa samaa strategiaa, jossa tehdään rohkeita päätöksiä aikaisin.

