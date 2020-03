Suomessa on tähän mennessä todettu 1 313 varmistettua koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tapauksien määrä on lisääntynyt 95:llä, sillä eilen tapauksia oli 1 218.

Todellinen viruksen saaneiden määrä on käytännössä huomattavasti suurempi, koska kaikkia oirehtivia ei testata.

Koronavirustartunta oli eiliseen mennessä aiheuttanut ainakin 11 ihmisen kuoleman Suomessa. Sairaalahoitoa vaativia potilaita oli 134, joista 41 oli tehohoidossa.

STT

Kuvat: