Uusimman Bond-elokuvan ensi-ilta siirtyy marraskuulle koronaviruksen takia

Uusimman James Bond -elokuvan ensi-ilta siirtyy marraskuulle, kertoivat elokuvan tekijät keskiviikkona 007:n virallisella Twitter-tilillä. Syynä on koronaviruksen maailmanlaajuinen leviäminen.

No Time to Die -elokuvan oli alun perin määrä saada ensi-iltansa Lontoossa maaliskuun viimeisenä päivänä ja levitä muualle maailmaan huhtikuussa. Nyt uusi julkaisupäivä Britanniassa on marraskuun 12. päivä, ja muiden maiden esityspäivät julkistetaan myöhemmin.

No Time to Die on 25. Bond-elokuva. Bondia esittää Daniel Craig, ja elokuvan odotetaan olevan hänen viimeinen kertansa legendaarisen agentin roolissa.

Elokuvanäytökset eivät ole ainoita koronaviruksen vuoksi peruttuja tapahtumia. Monenlaisia messuja, konsertteja, karnevaaleja ja urheilutapahtumia on siirretty tai peruttu.

https://twitter.com/007/status/1235248760260874241

STT

Kuvat: