Uutissuomalainen: Postin ja muiden logistiikkayhtiöiden nimissä kalastellaan luottokorttitietoja

Postin ja muiden logistiikkayhtiöiden nimissä on viime aikoina lähetelty huijausviestejä, joilla pyritään saamaan ihmisen luottokorttitiedot kuukausilaskutusta varten. Asiasta kirjoittaa Uutissuomalainen.

Lehden mukaan puhelimeen tulee viesti, jossa kerrotaan esimerkiksi, että vastaanottajan paketti on pysäytetty jakelukeskuksessa. Lisätietoa luvataan perässä olevalla linkillä, jota klikkaamalla avautuu aivan Postin oikean sivun näköinen näkymä. Jos sieltä menee eteenpäin Lähetyksen seuranta -kohtaan ja jatkaa yhä eteenpäin, myöhemmin kerrotaan postimaksun jääneen vajaaksi ja kysytään yhteystietoja.

Postista kerrotaan, ettei se lähetä tämäntyyppisiä viestejä.

Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan helmi-maaliskuussa on logistiikkayhtiöiden nimissä lähetetty huijausviestejä selvästi normaalia enemmän. Aivan viime päivinä ne ovat painottuneet Postin nimiin.

Epäilyttävistä tapauksista kannattaa tehdä ilmoitus Kyberturvallisuuskeskukselle tai poliisin Nettivinkkiin.

